Video: Astronauti z ISS vystúpili do kozmu, stanicu pripravili pre komerčné vesmírne lode

PARÍŽ 25. marca (WebNoviny.sk) - Americký astronaut Shane Kimbrough a jeho francúzsky kolega Thomas Pesquet z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) absolvovali v piatok šesť a pol hodinový výstup do kozmu, počas ktorého sa venovali plánovanej inštalácii zvonka ISS.Ich vesmírna prechádzka, ktorú naživo vysielal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), prebehla úspešne. Dvaja astronauti nainštalovali počas výstupu zvonka stanice nový počítač a viaceré kamery..Cieľom ich výstupu, ktorý bol prvým z dovedna troch plánovaných, bolo práve to, aby dostali do kozmu počítač a tiež, aby na presun pripravili spojovací adaptér PMA-3. Ten v budúcnosti umožní pristávať na ISS komerčným vesmírnym lodiam.Dokončenie presunu a upevnenie tohto modulu na nové miesto bude cieľom ďalších výstupov astronautov. Tie sa uskutočnia v nadchádzajúcich dvoch týždňoch - prvý by mal prebehnúť 30. marca, ďalší 6. apríla.