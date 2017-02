Video: Antoine Vermette dostal stopku v NHL, sekol rozhodcu

Stredný útočník hokejového Anaheimu Ducks Antoine Vermette pravdepodobne neunikne automatickému 10-zápasovému trestu za útok na rozhodcu bez....

ANAHEIM 16. februára (WebNoviny.sk) - Stredný útočník hokejového Anaheimu Ducks Antoine Vermette pravdepodobne neunikne automatickému 10-zápasovému trestu za útok na rozhodcu bez úmyslu zraniť ho. Jeden z najúspešnejších hráčov na buly v celej NHL v záverečnej tretine utorkového zápasu na ľade Minnesoty prehral vhadzovanie s domácom kapitánom Mikom Koivom a hokejkou sekol čiarového rozhodcu po nohe.



Nasledoval trest do konca zápasu a nútený odchod do kabíny. Vermetta nahnevalo, že Shandor Alphonso hodil puk skôr, ako sa on stihol pripraviť. V tejto sezóne má na buly úspešnosť 62,4 percenta, najvyššiu spomedzi hokejistov, ktorých tréneri pravidelne posielajú na túto hernú činnosť. .



Tridsaťštyriročný veterán vlani v auguste podpísal s Ducks zmluvu na dva roky. Držiteľ Stanleyho pohára z roku 2015 so Chicagom v tejto sezóne prispel aj 8 gólmi a 14 asistenciami. Po odslúžení dištancu by mal byť Anaheimu k dispozícii 12. marca proti Washingtonu. Alphonso je bývalý hráč OHL, ako čiarový rozhoduje svoju prvú kompletnú sezónu v NHL.