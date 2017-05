Video: Anaheim prepísal históriu NHL, trojgólové manko zmazal za rekordný čas

ANAHEIM 6. mája (WebNoviny.sk) - Hokejový Anaheim oslavuje jeden z najväčších obratov v histórii NHL. Najprv tri góly v rozpätí 3:01 min v závere riadneho hracieho času a potom víťazná pečať Coreyho Perryho v 87. min.Anaheim zdolal Edmonton 4:3 po predĺžení a v sérii 2. kola play-off sa prvýkrát ujal vedenia (3:2). Najbližší súboj v nedeľu v Edmontone môže byť posledný, ak zvíťazia hostia..V takom krátkom časovom úseku pred koncom zápasu v histórii play-off NHL žiadny tím nedohnal trojgólový náskok súpera tak, ako sa to teraz podarilo Ducks.Pred domácimi fanúšikmi v Honda Center zdvihol bojovú zástavu kapitán Ryan Getzlaf, ktorý skóroval v čase 56:44 min. O 35 sekúnd nasledoval gól Cama Fowlera na 2:3 a napokon vyrovnanie Rickarda Rakella 15 sekúnd pred koncom tretej tretiny.Švéd si dal darček k piatkovým 24. narodeninám. "Začiatok narodeninového dňa nebol dobrý, ale záver stál za to," povedal Rakell pre zámorské médiá. "Vedeli sme, že ak sa nám podarí streliť prvý gól, dáme aj druhý. Mali by sme sa však poškrabať, či je to naozaj pravda," myslí si Ryan Getzlaf, aktuálne 15-bodový líder "káčerov" v play-off.







"Nikdy neprestávajte veriť. Taký je môj odkaz po tomto stretnutí," vravel spokojný Randy Carlile z lavičky Anaheimu. "Nezabúdajte, že stále žijeme a najbližší zápas sa hrá u nás doma," pokúša sa burcovať útočník Edmontonu Milan Lucic. Hrdina domácich z druhého predĺženia Perry skonštatoval: "Ťažko uveriť tomu, čo sa stalo. Nedá sa to vysvetliť. Musíte len ísť na ľad urobiť to."Slovenský obranca Edmontonu Andrej Sekera odohral iba necelé dve minúty: vo svojom treťom striedaní inkasoval tvrdý hit od Getzlafa a zamieril do šatne, na ľade sa už neobjavil. Nie je vylúčené, že má po sezóne., ,