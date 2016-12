Video: Ana Ivanovičová ukončila svoju kariéru

Srbská tenistka Ana Ivanovičová ukončila svoju kariéru. Niekdajšia jednotka svetového rebríčka WTA vo dvojhre to oznámila v stredu podvečer....

Niekdajšia jednotka svetového rebríčka WTA vo dvojhre to oznámila v stredu podvečer v priamom prenose na svojom facebookovom konte: "Mohla by som pokračovať iba v prípade, že by som bola schopná naďalej plniť vlastné vysoké nároky. Už to však nie je možné, takže nastal čas posunúť sa inam."



Dvadsaťdeväťročná Ivanovičová je dobyvateľkou vrcholného parížskeho antukového Roland Garros 2008. Belehradčanka momentálne figuruje na 63. pozícii v singlovom renkingu. Tento rok 12. júla sa v Benátkach vydala za nemeckého futbalistu Bastiana Schweinsteigera.