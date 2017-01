Video: Američania v dráme porazili Kanaďanov, hrdinom Terry

MONTREAL 6. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Spojených štátov amerických sa stali po štvrtý raz v histórii majstrami sveta v kategórii do 20 rokov. Na šampionáte v kanadskom Montreale si Američania v strhujúcej finálovej dráme poradili s Kanaďanmi 5:4 po samostatných nájazdoch.



Rozhodnutie padlo z hokejky Troya Terryho, ktorý predtým v semifinále rovnakým spôsobom poslal do súboja o tretie miesto Rusov. Tí v ňom zdolali Švédov 2:1 po predĺžení.



Finále prilákalo 20 173 divákov



Očakávané zámorské finále prilákalo do Bell Centre v Montreale 20 173 divákov. Rekordným číslom je 20 380 priaznivcov hokeja z Ottawy 2009, keď Kanaďania zdolali Švédov (5:1). Montrealské finále sa dlho vyvíjalo v prospech Kanaďanov, ale "javorové listy" neudržali vedenie 2:0 po prvej tretine, ani 4:2 počas tretej dvadsaťminútovky. Na štvrtý gól Mathieua Josepha zo 45. min odpovedali Američania kontaktným zásahom Kieffera Bellowsa už o 39 sekúnd neskôr.



Keď Colin White v 48. min vyrovnal na 4:4 a Pierre-Luc Dubois 8 minút pred koncom tretej tretiny v presilovke neumiestnil puk do prázdnej bránky Američanov, nasledovalo 20-minútové predĺženie. V ňom sa Američania ubránili presilovej hre aj celkovo 17 streleckým pokusom Kanaďanov. Domáci hokejisti celkovo prestrieľali Američanov 50:36, ale nebol to rozhodujúci faktor. Rovnako ako počet vylúčených - 6 Američanov a 2 Kanaďania.



V nájazdoch to opäť vzal na seba Terry



V nájazdoch to opäť vzal na seba Troy Terry, ktorý predtým tromi gólmi v lotérii zarmútil Rusov. Terry v tretej sérii rýchlou strelou po ľade pomedzi betóny prekonal Cartera Harta a ako sa neskôr ukázalo, bol jediným úspešným strelcom nájazdov vo finále. Americký brankár Tyler Parsons vychytal všetkých piatich kanadských strelcov. Terry zabezpečil pre tím USA štvrtý titul a celkovo desiatu medailu z MS do 20 rokov.



Američania sa tešili zo zlatých medailí po štyroch rokoch, vtedy v ruskej Ufe zdolali vo finále Švédov (3:1). Kanaďania svoju bohatú medailovú zbierku deviatym striebrom zaokrúhlili na celkovo 30 cenných kovov (16-9-5).



Švédsko - Rusko 1:2 po predĺž. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)



31. J. Dahlén - 21. Kaprizov (Vorobiov, Rykov), 61. Gurianov



2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Burchell (Kan.), Kubuš (SR) - Suominen (Fín.), Vanoosten (Kan.)











USA - Kanada 5:4 po sam. nájazdoch (0:2, 2:0, 2:2 - 0:0, 1:0)



24. McAvoy (Greenway, Fox), 30. Bellows (Fox, Thompson), 45. Bellows (McAvoy), 48. White (Fox, Keller), rozhodujúci nájazd Terry - 5. Chabot (Barzal, Joseph), 10. Lauzon (Stephens), 42. Roy (Bean, Jost), 45. Joseph (McLeod, Chabot)



6:2 na 2 min, 1:1, 0:0, Salonen (Fín.), Stricker (Švaj.) - Dahmen (Švéd.), Fluri (Švaj.), 20 173 divákov