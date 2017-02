Video: AS Rím pred Neapol a prekonal 87-ročný klubový rekord

Futbalisti talianskeho AS Rím utvorili utorkovým víťazstvom 4:0 nad hráčmi ACF Fiorentina nový klubový rekord: na svojom konte majú 14 domácich....

RÍM 8. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti talianskeho AS Rím utvorili utorkovým víťazstvom 4:0 nad hráčmi ACF Fiorentina nový klubový rekord: na svojom konte majú 14 domácich ligových triumfov v sérii, podotkol web britskej BBC.



Dovtedajšie maximum bolo z roku 1930. Bosniak Edin Džeko v utorok skóroval dvakrát a so 17 zásahmi je lídrom poradia kanonierov talianskej Serie A 2016/2017. .



AS Rím (50 bodov) sa vyšvihol na druhú priečku pred SSC Neapol (48 b.). Lídrom je úradujúci šampión Juventus Turín (54 b.), ktorý má k dobru stredajšiu dohrávku 18. kola na pôde predposledného Crotone (20.45 h).



Výsledok utorňajšieho stretnutia 23. kola Serie A:



AS Rím - Fiorentina 4:0 (1:0)



Góly: 39. a 83. Džeko, 58. Fazio, 75. Nainggolan







Tabuľka:



1. Juventus 22 18 0 4 45:16 54



2. AS Rím 23 16 2 5 48:21 50



3. Neapol 23 14 6 3 55:26 48



4. Lazio Rím 23 13 4 6 41:27 43



5. Inter Miláno 23 13 3 7 37:24 42



6. Atalanta 23 13 3 7 36:25 42



7. Fiorentina 23 10 7 6 38:33 37



8. AC Miláno 22 11 4 7 32:27 37



9. FC Turín 23 8 8 7 40:33 32



10. Sampdoria 23 8 6 9 26:29 30



11. Udinese 23 8 5 10 27:29 29



12. Chievo Verona 23 8 5 10 22:30 29



13. Bologna 22 7 6 9 22:33 27



14. Sassuolo 23 8 3 12 32:37 27



15. Cagliari 23 8 3 12 32:48 27



16. FC Janov 23 6 7 10 27:33 25



17. Empoli 23 5 7 11 14:31 22



18. Palermo 23 3 5 15 19:42 14



19. Crotone 22 3 4 15 20:38 13



20. Pescara 23 1 6 16 19:50 9