Video: AC Miláno vyhralo v Bologni, Kucka zápas nedohral

RÍM 9. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti AC Miláno napriek dvom vylúčeným hráčom vrátane slovenského reprezentanta Juraja Kucku zvíťazili 1:0 v stredajšej dohrávke 18. kola najvyššej talianskej súťaže na trávniku Bologne. Hostia od 37. min hrali bez Gabriela Palettu, rovnako po druhej žltej karte sa v 59. min porúčal z trávnika predčasne aj Kucka. O troch bodoch pre AC rozhodol v 89. min 21-ročný chorvátsky stredopoliar Mario Pašalič.



Obidva góly padli v druhom polčase, ako prvý sa presadil po hodine hry chorvátsky útočník Mario Mandžukič, keď z uhla poslal vyrazenú loptu za chrbát domáceho gólmana Alexa Cordaza. O 14 minút neskôr spečatil tri body pre "starú dámu" Argentínčan Gonzalo Higuaín. Juventus má po 23 kolách na čele súťaže sedembodový náskok pred rímskym AS, tretí Neapol zaostáva za lídrom už o deväť bodov..



Crotone - Juventus Turín 0:2 (0:0)



60. Mandžukič, 74. Higuaín







Bologna - AC Miláno 0:1 (0:0)



89. Pašalič, 37. Paletta, 59. KUCKA (obaja AC) po 2. ŽK



Juraj Kucka (AC Miláno) hral do 59. min, keď ho rozhodca vylúčil.







2. AS Rím 23 16 2 5 48:21 50



3. Neapol 23 14 6 3 55:26 48



4. Lazio Rím 23 13 4 6 41:27 43



5. Inter Miláno 23 13 3 7 37:24 42



6. Atalanta 23 13 3 7 36:25 42



7. AC Miláno 23 12 4 7 33:27 40



8. Fiorentina 23 10 7 6 38:33 37



9. FC Turín 23 8 8 7 40:33 32



10. Sampdoria 23 8 6 9 26:29 30



11. Udinese 23 8 5 10 27:29 29



12. Chievo Verona 23 8 5 10 22:30 29



13. Sassuolo 23 8 3 12 32:37 27



14. Bologna 23 7 6 10 22:34 27



15. Cagliari 23 8 3 12 32:48 27



16. FC Janov 23 6 7 10 27:33 25



17. Empoli 23 5 7 11 14:31 22



18. Palermo 23 3 5 15 19:42 14



19. Crotone 23 3 4 16 20:40 13



20. Pescara 23 1 6 16 19:50 9