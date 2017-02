Video: AC Miláno vyhral v Sassuole, Kucka dostal žltú kartu

RÍM 26. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Sampdorie Janov s Milanom Škriniarom v zostave remizovali v nedeľňajšom stretnutí 26. kola Serie A v Palerme 1:1. Gól domácich zaznamenal úspešne zrealizovaným pokutovým kopom Ilija Nestorovski, remízu zariadil presným zásahom v 90. min skúsený kanonier Fabio Quagliarella. Mladí Slováci Michal Tomič ani Denis Baumgartner sa nevošli do zápisu o stretnutí janovského mužstva. Škriniar odohral celý zápas.



Slovenský reprezentant Juraj Kucka oslávil 30. narodeniny víťazstvom svojho AC Miláno nad Sassuolom tesne 1:0. Jediný gól "rossoneri" strelil z pokutového kopu v 22. min Carlos Bacca. Výhodu strely z 11 metrov malo po Kuckovom faule aj domáce Sassuolo, ale Domenico Berardi trafil iba žrď. Kucka za zákrok v pokutovom území dostal žltú kartu a hral do 65. min, keď ho nahradil Mario Pašalič. .



Výsledky nedeľňajších stretnutí 26. kola Serie A:



Palermo - Sampdoria Janov 1:1 (1:0)



31. Nestorovski (z pok. kopu) - 90. Quagliarella



Milan Škriniar odohral celé stretnutie, Michal Tomič ani Denis Baumgartner (všetci Sampdora) nefigurujú v zápise o stretnutí.







Crotone - Cagliari 1:2 (1:1)



10. Stoian - 32. Joao Pedro, 69. Borriello



FC Janov - Bologna 1:1 (0:0)



90.+ Ntcham - 57. Viviani, 75. Torosidis (Bologna)



Chievo Verona - Delfino Pescara 2:0 (1:0)



12. Birsa, 61. Castro



Lazio Rím - Udine 1:0 (0:0)



72. Immobile (z pok. kopu)







Sassuolo - AC Miláno 0:1 (0:1)



22. Bacca (z pok. kopu)



Juraj Kucka (AC Miláno) hral do 65. min a dostal ŽK







Inter Miláno - AS Rím (20.45)



Tabuľka:



2. AS Rím 25 18 2 5 54:22 56



3. Neapol 26 16 6 4 60:29 54



4. Atalanta 26 16 3 7 42:26 51



5. Lazio Rím 26 15 5 6 45:29 50



6. Inter Miláno 25 15 3 7 40:24 48



7. AC Miláno 26 14 5 7 37:29 47



8. Fiorentina 25 11 7 7 42:35 40



9. FC Turín 25 9 8 8 46:40 35



10. Sampdoria 26 9 8 9 31:32 35



11. Chievo Verona 26 10 5 11 28:34 35



12. Cagliari 26 9 4 13 35:52 31



13. Sassuolo 26 9 3 14 35:42 30



14. Udine 26 8 5 13 28:35 29



15. Bologna 26 7 7 12 24:39 28



16. FC Janov 26 6 8 12 28:41 26



17. Empoli 26 5 7 14 15:37 22



18. Palermo 26 3 6 17 22:50 15



19. Crotone 26 3 4 19 21:45 13



20. Pescara 26 2 6 18 27:57 12