Video: AC Miláno jasne vyhral a Sampdoria remizovala. Slováci boli pri tom

RÍM 9. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Sampdorie Janov aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom v základnej zostave doma remizovali s Fiorentinou 2:2 v nedeľňajšom zápase 31. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A. Hostia vyrovnali minútu pred koncom druhého polčasu zásluhou senegalského útočníka Khoumu Babacara. Škriniar odohral celý zápas.



Plnú minutáž si pripísal aj Juraj Kucka v drese AC Miláno. "Rossoneri" deklasovali Palermo 4:0. Druhý tím v ligovej tabuľke AS Rím zvíťazil v Bologni 3:0 a zredukoval manko na vedúci Juventus Turín na 6 bodov. Rovnakým pomerom uspelo Udinese Calcio s FC Janov. V ďalších zápasoch triumfovalo domáce Crotone nad Interom Milánom 2:1 a FC Turín v Cagliari 3:2. .



Serie A - 31. kolo - nedeľa







5. Bruno Fernandes, 71. R. Álvarez - 60. G. Rodríguez, 89. Babacar



Milan Škriniar (Sampdoria) odohral celý zápas.







6. Suso, 19. Pašalič, 37. Bacca, 70. Deulofeu, 84. G. González (Palermo) po druhej ŽK



Juraj Kucka (AC Miláno) odohral celý duel.







26. Fazio, 41. Salah, 75. Džeko







19. Borriello (z pok. kopu), 90.+ Han Kwang - 33. Ljajič, 39. Belotti, 53. Acquah, 90.+ Acquah (Turín) po druhej ŽK











19. a 22. Falcinelli (prvý z pok. kopu) - 65. DAmbrosio







20. De Paul, 31. Zapata, 49. Rubinho (vlastný)







Zostávajúci nedeľňajší program:



Lazio Rím - Neapol (20.45)











2. AS Rím 31 23 2 6 69:26 71



3. Neapol 30 19 7 4 69:33 64



4. Lazio Rím 30 18 6 6 52:31 60



5. Atalanta 31 18 5 8 52:34 59



6. AC Miláno 31 17 6 8 47:33 57



7. Inter Miláno 31 17 4 10 57:35 55



8. Fiorentina 31 14 10 7 49:39 52



9. Sampdoria 31 12 9 10 39:37 45



10. FC Turín 31 11 11 9 59:52 44



11. Udine 31 11 7 13 41:40 40



12. Chievo Verona 31 11 5 15 35:45 38



13. Cagliari 31 10 5 16 41:62 35



14. Bologna 31 9 7 15 29:46 34



15. Sassuolo 31 9 5 17 38:49 32



16. FC Janov 31 7 8 16 30:51 29



17. Empoli 31 5 8 18 18:49 23



18. Crotone 31 5 5 21 25:51 20



19. Palermo 31 3 6 22 25:67 15



20. Pescara 31 2 8 21 31:68 14