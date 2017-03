Video: Kucka odohral celý zápas proti svojmu bývalému klubu, AC zvíťazilo

RÍM 18. marca (WebNoviny.sk) - Juraj Kucka so spoluhráčmi z AC Miláno triumfoval na San Sire nad FC Janov tesne 1:0 v sobotňajšom stretnutí 29. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A. Jediný gól duelu strelil v 33. min čilský stredopoliar Matías Fernández, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v drese "rossoneri".



Juraj Kucka odohral proti mužstvu v ktorom pôsobil v rokoch 2011 - 2015, celý zápas. Domáci triumfovali napriek tomu, že pre zranenia alebo disciplinárne tresty im chýbalo až sedem hráčov - Ignazio Abate, Carlos Bacca, Giacomo Bonaventura, Riccardo Montolivo, Alessio Romagnoli, José Sosa a Suso..



Futbalisti FC Turín doma remizovali s hráčmi Interu Miláno 2:2. Hostia neprehrali v treťom zápase po sebe a figurujú na 5. mieste v ligovej tabuľke, Turínčania sú desiati.



Juraj Kucka (AC Miláno) odohral celé stretnutie.







2. AS Rím 28 20 2 6 61:25 62



3. Neapol 28 18 6 4 65:30 60



4. Lazio Rím 28 17 5 6 50:30 56



5. Inter Miláno 29 17 4 8 55:31 55



6. AC Miláno 29 16 5 8 42:32 53



7. Atalanta 28 16 4 8 43:33 52



8. Fiorentina 28 12 9 7 45:37 45



9. Sampdoria 28 11 8 9 35:33 41



10. FC Turín 29 10 10 9 54:48 40



11. Chievo Verona 28 11 5 12 33:37 38



12. Udine 28 9 6 13 32:37 33



13. Sassuolo 28 9 4 15 35:43 31



14. Bologna 28 8 7 13 25:41 31



15. Cagliari 28 9 4 15 36:58 31



16. FC Janov 29 7 8 14 30:43 29



17. Empoli 28 5 7 16 15:43 22



18. Palermo 28 3 6 19 23:56 15



19. Crotone 28 3 5 20 21:48 14



20. Pescara 28 2 6 20 29:63 12