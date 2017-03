Videl niekto premiérku Video odhaľuje zmätky ochranky počas útoku v Londýne

Mayovej nekryli chrbát

Akciu napriek chybám ocenili

LONDÝN 24. marca (WebNoviny.sk) - Najnovšie zverejnený videozáznam zachytávajúci britskú premiérku Theresu Mayovú, ako ju ochrankári v stredu narýchlo odvádzajú z parlamentu počas neďaleko prebiehajúceho útoku, zrejme odhaľuje zmätok, váhanie a zdržanie jej ochranky.Denník The Sun zverejnil v piatok toto 73-sekundové video, ktoré urobil v stredu v parlamente náhodný divák. Mayová bola práve v parlamente, keď útočník v aute typu SUV zrazil mnoho chodcov na blízkom Westminsterskom moste a potom vtrhol na pozemok parlamentu. Tam dobodal na smrť policajta, na čo ho zastrelili iní policajti.Na videu sú zachytené momenty, keď Mayová stojí nekrytá a vystavená možnej paľbe ostreľovača. V jednej chvíli premiérka krátko blúdi bez sprievodu ochranky, potom ju zavedú do jej štvordverového jaguára.Bývalý osobný strážca zosnulej princeznej Diany, Ken Wharfe, povedal, že video odhaľuje chyby v postupe, aký ochrankári použili pri evakuácii Mayovej v nebezpečnej situácii. "Bol tam zmätok okolo toho, kde stojí auto a kto kedy nastupuje, a ochrankári vôbec nekryli Theresu Mayovú," povedal Wharfe. "Keď niekto taký nastupuje do auta, musíte mu kryť chrbát," dodal.Wharfe dospel k záveru, že zvolené postupy neboli vykonané správne a následkom toho bola Mayová vydaná napospas desať sekúnd. Polícia pritom vtedy nevedela, či sa na pozemku parlamentu alebo v jeho okolí nenachádza viac útočníkov. "V takej chvíli je vždy riziko, že v okolí môže byť cudzí ostreľovač," vysvetlil bývalý osobný strážca.Určitý zmätok vládol na začiatku útoku aj vnútri parlamentu, vo Westminsterskom paláci. Podľa slov konzervatívneho zákonodarcu Nigela Evansa v jednej chvíli vbehol do Dolnej snemovne parlamentu jeho kolega Michael Ellis a spýtal sa: "Videl niekto premiérku?" Po nejakej chvíli premiérku našli, odviedli ju do auta a vysokou rýchlosťou prepravili do jej neďalekého sídla na Downing Street 10.Britskí predstavitelia medzitým stredajšiu bezpečnostnú operáciu ocenili i napriek chybám. Mayová povedala vo štvrtok zákonodarcom, že ak mal útočník v úmysle dostať sa do budovy parlamentu, nepodarilo sa mu to. "Treba jasne povedať, že sa mu to nepodarilo," uviedla premiérka. Dodala, že polícia a úrad vlády preverujú zvolené postupy.

Šéf protiteroristických operácií londýnskej Metropolitnej polície Mark Rowley v piatok vyhlásil, že úrady sa už dlho snažia nájsť rovnováhu medzi želaním umožniť verejnosti vstup do parlamentu a medzi potrebou bezpečnosti. Rowley pripustil, že možno teraz treba urobiť zmeny."Môj tím bude spolupracovať s predstaviteľmi parlamentu, aby spoločne stanovili, či je potrebný iný prístup a iná rovnováha," uzavrel Rowley.