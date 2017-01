Vicekancelár Gabriel vyzve Merkelovú v parlamentných voľbách

Volebným lídrom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v blížiacich sa parlamentných voľbách bude vicekancelár, líder strany Sigmar Gabriel....

BERLÍN 10. januára (WebNoviny.sk) - Volebným lídrom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v blížiacich sa parlamentných voľbách bude vicekancelár, líder strany Sigmar Gabriel (57), ktorý tak vyzve úradujúcu kancelárku a aktuálnu koaličnú partnerku Angelu Merkelovú, líderku Kresťanskodemokratickej únie (CDU).



Informáciu prinieslo internetové vydanie najčítanejšieho nemeckého denníka Bild s odvolaním sa na nemenované stranícke zdroje.



Samotný Gabriel chce oficiálne oznámiť, či bude protikandidátom Merkelovej, až 29. januára.



Užšie vedenie SPD sa už v utorok má stretnúť na rokovaní v Düsseldorfe, hlavnou témou by mala byť príprava na blížiace sa krajinské voľby v Severnom Porýní-Vestfálsku a parlamentné voľby v priebehu jesene.



Na tejto schôdzke sa nezúčastní Martin Schulz, odchádzajúci predseda Európskeho parlamentu, ktorý sa zúčastní v Lisabone na pohrebe bývalého portugalského prezidenta Maria Soaresa. Práve tento dlhoročný europoslanec, ktorý sa vracia do vlasti, je v Nemecku považovaný za prípadné alternatívne riešenie, ak by Gabriel nekandidoval.