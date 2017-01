Vianočné stromčeky budú v Bratislave odvážať od 9. januára

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Vianočné stromčeky budú v hlavnom meste SR Bratislave zbierať a odvážať od 9. januára do 28. februára 2017. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beata Humeníková, stromčeky treba ukladať najbližšie ku kontajnerom.



"Otvorený je každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00. Všetky stromčeky odvezú a energeticky zhodnotia," spomenula hovorkyňa.



OLO počas celého roka odváža odpad od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku, Nového roka a Veľkonočného pondelka. Počas vianočných sviatkov, od soboty 24. decembra do pondelka 26. decembra, tak budú meste odvážať odpad podľa platného harmonogramu. V nedeľu 1. januára odpad odvážať nebudú.



Zberný dvor a Spaľovňa budú počas sviatkov zatvorené v termínoch od 24. do 26. decembra, 1. januára 2017 a 6. januára 2017. Oddelenie služieb zákazníkom bude 24. a 25. decembra i 1. januára zatvorené, v pondelok 26. decembra a v piatok 6. januára bude dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 od 7:00 do 13:00.



Spoločnosť je stopercentná dcérska spoločnosť Hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu. Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, zneškodňujú v spaľovni odpadu.



Technológia spaľovne umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, vyseparovať druhotné suroviny ako sklo, železné a neželezné kovy pri najvyššej možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie.



Spoločnosť poskytuje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby, občania s trvalým alebo prechodným pobytom v Bratislave a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Bratislavy.