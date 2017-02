Viacero hráčov Slovana mieri do klubov Tipsport ligy

Viacero hokejistov Slovana Bratislava mieri po skončení účinkovania "belasých" v základnej časti KHL do iných klubov. Obranca Ivan Švarný už....

TRENČÍN 16. februára (WebNoviny.sk) - Viacero hokejistov Slovana Bratislava mieri po skončení účinkovania "belasých" v základnej časti KHL do iných klubov. Obranca Ivan Švarný už odcestoval do Fínska a vo štvrtok by mal hrať za Kärpät Oulu. Ďalší opustili bratislavské mužstvo po stredajšom domácom triumfe nad Medveščakom Záhreb.



Obranca Michal Sersen dohrá záver sezóny 2016/2017 v tipsportligovej Banskej Bystrici, kam mieri aj útočník Pavol Skalický. Pod Urpínom bude hrať tiež bek Mislav Rosandič, ktorý mal so Slovanom dvojcestný kontrakt. Útočník Patrik Lušňák pravdepodobne posilní konkurenčný Zvolen..



Naprázdno neobišiel ani Martin, miestny MHC angažoval Patrika Bačika. Do mužstva z Turca mieri aj iný bek Lukáš Kozák, ktorý naposledy pôsobil v Medveščaku Záhreb. Obranca Patrik Luža sa dohodol na spolupráci s Liptovským Mikulášom, ktorý získal tiež českého útočníka Jakuba Langhammera z anglického Manchestru Phoenix.



Hokejová Dukla Trenčín získala v stredu do svojho kádra až päť hokejistov, ktorí jej majú pomôcť v závere základnej časti Tipsport ligy 2016/2017 k postupu do play-off. Až štyria z nich prichádzajú pod hrad Matúša Čáka zo Slovana Bratislava, ktorý v stredu večer ukončil pôsobenie v tohtosezónnej edícii KHL.



Z Bratislavy k "vojakom" prichádzajú obranca Tomáš Starosta a útočníci Andrej Šťastný, Michal Hlinka aj český hokejista Lukáš Vopelka. Trio Slovákov už v minulosti za Duklu hralo, Michal Hlinka a Tomáš Starosta sú odchovanci klubu. Okrem nich Dukla získala aj obrancu Mareka Pača, odchovanca zvolenského hokeja naposledy pôsobiaceho v nižšej švédskej lige.



"Chceme urobiť všetko pre to, aby sme postúpili do play-off. Angažovali sme kvalitných hráčov a verím, že nám pomôžu k dobrým výsledkom. Chcel by som sa poďakovať vedeniu Slovana Bratislava za náročné, ale korektné rokovania, pri ktorých zavážili aj naše dobré vzťahy," povedal pre oficiálny web Dukly predseda predstavenstva klubu Viliam Ružička.