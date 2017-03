Viac než tretina Slovákov si myslí, že budú schopní v tomto roku sporiť

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Slováci si plánujú sporiť aj v tomto roku. Potvrdzuje to fakt, že 38 % slovenských domácností sa domnieva, že si budú tento rok schopné vytvárať úspory. Podiel sporivých domácností sa na takejto úrovni drží dlhodobo. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky, ktorá vychádzala zo spotrebiteľského barometra zverejneného Štatistickým úradom SR.



Rekonštruovať svoje bývanie alebo uskutočniť väčšie nákupy plánuje v tomto roku zhruba každá šiesta domácnosť. Kúpu auta počas roka zamýšľa 6 % domácností. Podiel domácností, ktoré si v tomto roku plánujú kúpiť alebo postaviť novú nehnuteľnosť, vzrástol na 4 %, pričom dlhodobejšie sa tento podiel pohyboval na úrovni 3 %. “Na svedomí to majú zrejme aj priaznivé podmienky na úverovom trhu a nízke úrokové sadzby,” uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová..



“Pribudlo tých, ktorí sporia a naopak, ubudlo tých, ktorí žijú takpovediac od výplaty k výplate,” skonštatovala Glasová. Podiel domácností, ktoré žijú na dlh alebo vyberajú svoje úspory, oproti predchádzajúcim mesiacom mierne klesol na úroveň 17 %. Kým v úvode minulého roka si dokázalo sporiť 45 % domácností, na začiatku tohto roka to bolo 47 %.



Zlepšenie svojej finančnej situácie v tomto roku očakáva 18 % slovenských domácností. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi podiel týchto optimisticky naladených domácností podľa Glasovej mierne poklesol. Až tri pätiny Slovákov však predpokladajú, že ich finančná situácia sa počas tohto roka meniť nebude.