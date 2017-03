Veterinári našli v Bratislave 21 ton brazílskeho mäsa nakazeného salmonelózou

Testy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali v jednom z pozastavených produktov z Brazílie prítomnosť salmonely. Išlo....

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Testy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali v jednom z pozastavených produktov z Brazílie prítomnosť salmonely. Išlo o mrazené kuracie prsia, ktoré našli v skladoch v Bratislave. Na Slovensko bolo dovezených 21 ton tohto výrobku. Informovala o tom ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná na piatkovom brífingu spolu s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) aj naďalej pokračuje v rozsiahlych kontrolách brazílskeho mäsa na Slovensku.





„Na Slovensko bolo cez Holandsko a Poľsko dovezených až 21 ton tohto nakazeného brazílskeho mäsa. Naši veterinárni inšpektori okamžite nariadili jeho sťahovanie, bolo totiž rozdistribuované do 54 reštaurácií po krajine,“ oznámila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Spolu s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom preto apelujú na spotrebiteľov, aby nepozerali pri kúpe potravín len na cenu, ale investovali aj do svojho zdravia. .



Testy preukázali 17 nevyhovujúcich výrobkov



V rámci preventívnych opatrení agrorezort nariadil predaj brazílskeho mäsa okamžite pozastaviť. Počet kontrolovaných vzoriek ŠVPS vzrástol z 237 na 341 produktov. Doterajšie testy preukázali 17 nevyhovujúcich výrobkov. "Kontroly vykonávame aj naďalej, zameriame sa najmä na prevádzkovateľov, ktorí vlastnia sklady a obchodujú s touto komoditou vo väčšom množstve a dodávajú ho reštauráciám a konečným spotrebiteľom,“ uviedol predseda ŠVPS Jozef Bíreš. Testy na konzervačné látky, aj na prítomnosť salmonely stále pokračujú. Pri žiadnych z testovaných vzoriek zatiaľ neboli objavené chemické látky, ktorými sa v Brazílii malo upravovať pokazené mäso.





Kontrolu v spoločných stravovacích zariadeniach, ako sú reštaurácie, bistrá či školské prevádzky vykonáva Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚZV), ktorý doposiaľ vyšetril 62 vzoriek brazílskeho mäsa. „Ku dnešnému dňu sme vykonali zhruba 3 tisíc kontrol v 2 900 zariadeniach spoločného stravovania. Našli sme tri vzorky, ktoré boli potvrdené na salmonelu. V tomto prípade išlo o hlbokomrazené hydinové výrobky,“ uviedol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Išlo najmä o hlbokomrazené kuracie mäso, osolené mäso a kuracie pečene. Podľa Druckera je podstatné, že ÚVZ doposiaľ u obyvateľov nezaznamenal žiadny zvýšený výskyt ochorenia na salmonelózu.



Našli tam mikróby, ktoré predstavujú riziko



Zástupkyňa hlavného hygienika ÚVZ Iveta Trusková uviedla, že okrem troch identifikovaných podozrení na salmonelózu, úrad vyšetruje o aký typ salmonelózy ide. „Našli sme tam mikróby, ktoré predstavujú riziko, ale treba si povedať, že tepelná eliminácia a dostatočná úprava zdravotné riziko dokáže odstrániť,“ dodala. Podľa nej je dôležité verejnosť upozorniť, aby dodržiavala dôkladnú hygienu a dostatočnú tepelnú úpravu mäsa.



„Zdôrazňujem, že mäso zo Slovenska je pod prísnou kontrolou našich veterinárnych inšpektorov od bitúnkov až po pulty. U mäsa, ktoré prešlo pol zemegule a vstúpilo do Európskej únie cez iné krajiny treba byť veľmi opatrný. Spotrebitelia, pýtajte sa odkiaľ pochádza mäso, ktoré vám servírujú v reštauráciách, na tieto informácie máte plné právo,“ vyhlásila Matečná. Európska komisia pre kauzu s brazílskym mäsom už vyzvala členské štáty, aby zvýšili kontrolu dovozu.



