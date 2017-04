Veterán Jaromír Jágr chce hrať aj v ďalšej sezóne, miluje Floridu

SUNRISE 5. apríla (WebNoviny.sk) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr chce hrať v zámorskej NHL aj v budúcej sezóne.



Štyridsaťpäťročnému Jágrovi vyprší zmluva na Floride už o niekoľko dní, momentálne sa chce sústrediť na posledné stretnutia súťažného ročníka 2016/2017, keďže Panther nepostúpili do play-off. "V prvom rade musím dohrať túto sezónu. Každým dňom sa chcem zlepšovať - tak je to už dvadsať rokov. Musím počkať, čo príde,“ povedal Jágr..





Český superveterán odohral v tomto ročníku NHL všetkých 79 stretnutí (na Panthers čakajú ešte 3 zápasy), v ktorých získal 43 bodov za 16 gólov a 27 asistencií. Oproti vlaňajšku je to pokles o 23 bodov, ale stále úctyhodné číslo.





Počas neúplných 23 sezón v NHL Jágr nazbieral neuveriteľných 1911 bodov a ďalších 201 v zápasoch play-off. "Páčila sa mi každá minúta, ktorú som prežil na Floride. Organizácia sa ku mne vždy správala dobre. Získali ma v rámci výmeny a dali mi príležitosť. Milujem to tu a nič sa na tom nezmenilo,“ vyhlásil víťaz ZOH 1998 v Nagane.



Predstavitelia Floridy Panthers boli s výkonmi Jágra v aktuálnej sezóne spokojní a je pravdepodobné, že mu ponúknu novú zmluvu. "Je stále produktívny,“ uviedol generálny manažér mužstva z Miami Tom Rowe. Informácie uverejnila webová stránka nhl.cz