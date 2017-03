Vesninová vo finále dvojhry v Indian Wells zdolala Kuznecovovú

Ruská tenistka Jelena Vesninová dosiahla svoj zatiaľ najcennejší úspech vo dvojhre. Zvíťazila nad Svetlanou Kuznecovovou za 182 minút 6:7....

INDIAN WELLS 19. marca (WebNoviny.sk) - Ruská tenistka Jelena Vesninová dosiahla svoj zatiaľ najcennejší úspech vo dvojhre. Zvíťazila nad Svetlanou Kuznecovovou za 182 minút 6:7 (6), 7:5, 6:4 v nedeľňajšom finálovom derby na turnaji WTA Premier Mandatory BNP Paribas Open v kalifornskom Indian Wells. V prvom dejstve Vesninová premrhala náskok 4:2 a setbal na príjme za stavu 5:4. V druhej časti sa dostala z manka 1:4 a v rozhodujúcom sete predviedla obrat z 2:4.



Pre tridsiatničku pochádzajúcu z ukrajinského Ľvova Vesninovú bol už prienik do semifinále prvý na tejto štatutárnej úrovni, druhej najvyššej po grandslamových podujatiach, ktoré sú v správe Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Vesninová získala svoju tretiu singlovú trofej na hlavnej profesionálnej úrovni po Hobarte a Eastbourne 2013..





Vo finále si zahrala jubilejný desiaty raz. Významnejšie triumfy zatiaľ zbierala vo štvorhre, v ktorej s krajankou Jekaterinou Makarovovou zabodovala na Roland Garros 2013, US Open 2014 a OH aj koncosezónnom šampionáte WTA Finals 2016. Okrem toho sa presadila v mixe na Australian Open 2016 po boku Brazílčana Bruna Soaresa. Vo dvojhre sa Vesninová vlani prebojovala do semifinále Wimbledonu.



Dvojnásobná grandslamová šampiónka a niekdajšia dvojka singlového renkingu Kuznecovová, aktuálne ôsma v hodnotení, neuspela ani vo svojom treťom finále v areáli Tennis Garden v lokalite Coachella Valley. V roku 2007 podľahla Slovenke Daniele Hantuchovej a v roku 2008 nestačila na Srbku Annu Ivanovičovú. Dosiaľ posledné derby členiek "zbornej" vo finále v IW sa udialo v roku 2006 - Maria Šarapovová prekonala Jelenu Dementievovú. Práve Šarapovová bola od roku 2013 poslednou Ruskou úspešnou na tomto podujatí.



Vesninová sa v bilancii zo vzájomných súbojov s 31-ročnou hrdinkou US Open 2004 a Roland Garros 2009 Kuznecovovou ujala vedenia 2:1. Zvíťazila 6:4, 3:6, 6:0 na "harde" v Dubaji v roku 2009, neuspela v sezóne 2014 na antuke v Estorile - 3:6, 1:6. Šampiónka si odnáša 1000 bodov do počítačového poradia a prémiu 1 175 505 USD brutto, zdolanú uteší 650 bodov a 573 680 amerických dolárov pred zdanením. Vesninová sa v pondelok ocitne na 13. priečke v systéme, čím si o dve miesta zlepší osobný rekord. Kuznecovová bude siedma.







Jelena Vesninová (Rus.-14) - Svetlana Kuznecovová (Rus.-8) 6:7 (6), 7:5, 6:4 za 182 minút