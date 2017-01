Veronika Velez-Zuzulová v Maribore nedokončila prvé kolo

MARIBOR 8. januára (WebNoviny.sk) - Nádeje slovenskej reprezentantky Veroniky Velez-Zuzulovej na dobrý výsledok v slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v slovinskom Maribore sa skončili po dvoch tretinách prvého kola nedeľňajších pretekov.



Prílišný atak na jednu z bránok skúsenú Slovenku vyniesol z ideálnej stopy a vo veľkej rýchlosti sa už nedokázala vrátiť na trať. Velez-Zuzulová pritom odštartovala mariborský slalom vo veľkom štýle a jej dva medzičasy boli lepšie ako v prípade fenomenálnej Američanky Mikaely Shiffrinovej o 4, resp. 8 stotín sekundy.



"Nemôžem to poriadne rozdýchať. Veronika netaktizovala, išla nadoraz, lebo chcela zvíťaziť. Je to veľká škoda, ešte pred záverom chcela zrýchliť a to sa jej vypomstilo," hodnotil lyžiarsky tréner Karol Král v priamom prenose RTVS.



Velez-Zuzulová má v ostatných dvoch sezónach povesť jednej z najstabilnejších slalomárok a to pri vysokom štandarde výkonnosti. V pretekoch SP naposledy pred Mariborom nedokončila slalom 29. novembra 2015 v americkom Aspene. Práve tento výpadok ju v minulej sezóne v konečnom dôsledku pravdepodobne stál malý glóbus, kedže v celkovom hodnotení najtočivejšej disciplíny skončila druhá za Švédkou Fridou Hansdotterovou.