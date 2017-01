Verejnosť sa rozlúčila so Zdenou Gruberovou

Priatelia, kolegovia i verejnosť sa rozlúčili s dlhoročnou členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND) Zdenou Gruberovou. Hold jej....

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Priatelia, kolegovia i verejnosť sa rozlúčili s dlhoročnou členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND) Zdenou Gruberovou. Hold jej hereckému majstrovstvu posledný raz vzdali na scéne historickej budovy SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Ľudia prichádzali do národného divadla od 10:30 a zapisovali sa do kondolenčnej knihy.



Samotná vyše hodinová posledná rozlúčka sa začala o 11:00. Herecké umenie Zdeny Gruberovej pripomenuli nielen spomienky členov Činohry SND, ale aj ukážky z jej televíznej a divadelnej tvorby. Významnú slovenskú herečku, ktorá zomrela v stredu 18. januára vo veku 83 rokov, pochovajú popoludní na súkromnom obrade v Bratislave. .



S príhovormi vystúpili Vášáryová i Mika



Javisko patrí dnes spomienke na jeden z najvýznamnejších svietiacich drahokamov slovenského herectva, zaspomínal v úvode na zosnulú herečku generálny riaditeľ SND Marián Chudovský a pripomenul jej súkromný a najmä bohatý profesijný život, od začiatkov v martinskom divadle až po hviezdne roky v národnom divadle. S príhovormi vystúpili i riaditeľ Činohry SND Roman Polák, generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, herci František Kovár, Dušan Jamrich a herečky Zuzana Kronerová, Emília Vášáryová a Božidara Turzonovová.



Posledná menovaná predniesla úryvky z básní Gruberovej syna Tomáša Tomascheka, ktorého predčasný tragický skon herečku veľmi poznačil. Gruberová bola podľa Poláka svedkom 40-ročných premien národného divadla a vždy si zachovala charakter, nikdy nerezignovala. Patrila medzi skvelé divadelné osobnosti Slovenska. Veľká herecká diva vytvorila vo verejnoprávnom rozhlase a televízii od roku 1958 množstvo postáv, pripomenul Mika. "Len máloktorá herečka dokázala tak brilantne prechádzať od tragických, dramatických postáv k ľahkosti komického žánru," povedal generálny riaditeľ RTVS.



Vzdať úctu jej prišli viacerí kolegovia



Herecké kvality Gruberovej pripomenul v smútočnom príhovore i teatrológ Divadelného ústavu Karol Mišovic. K rakve vystavenej na pódiu lemovanom smútočnými vencami a kyticami sa prišli pokloniť a vzdať česť jej hereckému majstrovstvu i osobným kvalitám aj ďalší kolegovia zosnulej herečky. Sólista Opery SND Daniel Čapkovič na počesť Zdeny Gruberovej zaspieval výber z Biblických piesní Antonína Dvořáka. Na poslednej ceste z divadelných dosiek sprevádzala herečku známa My Way od Franka Sinatru a potlesk počas klesajúcej opony.



Poslednú rozlúčku so Zdenou Gruberovou priniesol v priamom prenose Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). RTVS majstrovstvo zosnulej herečky verejnosti pripomína dnešným mimoriadnym programom na televíznej Jednotke a Dvojke. Jednotka večer o 22:50 ponúkne z archívu talkšou Milana Kňažka Takí sme boli venovanú herečke. Zdena Gruberová si do nej sama vybrala spoločníkov, kolegov hercov Zdenu Studenkovú, Emila Horvátha a Maroša Kramára. Na Dvojke popoludní zaradili televízny film Básnik a žena a televízny medailón Zdeny Gruberovej Zaostrené na herečku.



(24. novembra 1933, Šenkvice, okr. Pezinok - 18. januára 2017, Bratislava) sa najskôr rozhodla študovať na obchodnej akadémii. So školou však boli na Hamletovi a Jozef Budský v hlavnej úlohe vyžaroval energiu, ktorej neodolala. Na začiatku jej divadelnej cesty bola poézia. Július Pántik a František Dibarbora jej odporúčali, aby sa prihlásila na bratislavské Konzervatórium.



Ako 21-ročná prešla v roku 1954 z martinského Armádneho divadla (dnešné Slovenské komorné divadlo) do SND a keď mala dvadsaťdva rokov stvárnila Júliu - azda jej najobľúbenejšiu postavu. Na javisku Činohry SND, ktorej bola členkou od septembra 1954 do konca roka 1998, stvárnila deväť desiatok postáv - tragické, dramatické aj komické.



"V Shakespearovi hrala Júliu, Oféliu, Hermiu, Regan aj jednu z Veselých panien z Windsoru, vytvorila psychologickú štúdiu Maggie v Millerovej hre Po páde, zažiarila ako Linda v jeho hre Smrť obchodného cestujúceho, bola skvelou Evou v Madachovej Tragédii človeka, Anti v Karvašovej hre Antigona a tí druhí, Princeznou Eboli v Schillerovom Donovi Carlosovi aj Stellou v dráme Električka zvaná Tennesseeho Williamsa. Všetko sú to náročné dramatické úlohy," pripomenula Gruberovej herecké majstrovstvo v nekrológu tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.