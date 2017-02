Veliteľ proruských síl na Ukrajine sa stal obeťou atentátu

KYJEV 8. februára (WebNoviny.sk) - Pri výbuchu bombovej nálože nastraženej vo svojej pracovni na vojenskej základni neďaleko Donecka prišiel dnes o život veliteľ pluku proruských separatistov Michail Tolstych, známy pod bojovým menom Givi. Oznámilo to v stredu "ministerstvo obrany" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), vyhlásenej proruskými silami na východe Ukrajiny.



Výstrel z plameňometu Šmeľ .



Predstaviteľ DĽR Konstantin Dolgov na svojom konte na sieti Twitter napísal, že "Michaila Tolstycha zrejme zlikvidovali výstrelom z reaktívneho plameňometu Šmeľ". Agentúra UNIAN dodala, že časť budovy, kde sídlil štáb jednotky "Somali", sa nachádza na siedmom poschodí budovy, v ktorej vzápätí vypukol silný požiar.



Smrť veliteľa pluku Somali označilo ministerstvo obrany DĽR za teroristický útok a "pokračovanie teroristickej vojny začatej vedením v Kyjeve proti obyvateľom Donbasu". Ministerstvo dodalo, že v DĽR boli následne posilnené bezpečnostné opatrenia. Obyvateľov republiky jej vedenie vyzvalo, aby zachovali pokoj a v prípade akéhokoľvek podozrenia kontaktovali orgány štátnej bezpečnosti.



Tolstych sa v uplynulých dňoch zapojil do bojov v okolí Avdijivky



Agentúra RIA Novosti uviedla, že Tolstych sa v uplynulých dňoch zapojil do bojových operácií v okolí mesta Avdijivka a utrpel tam ľahké zranenie.



Tolstych bol dôstojníkom ukrajinskej armády a po zosadení proruskej vlády na Ukrajine sa stal jedným z aktivistov za sebaurčenie východných regiónov Ukrajiny. Po tom, ako ukrajinské vedenie začalo tzv. protiteroristickú operáciu proti DĽR a Luhanskej ľudovej republike (LĽR), sa Tolstych stal veliteľom pluku a zúčastnil sa na bojoch o Slaviansk a Ilovajsk a o letisko v Donecku. Niekoľkokrát bol terčom pokusov o atentát.



V októbri roku 2016 bol spáchaný atentát na ďalšieho z veliteľov proruských síl - Arsena Pavlova, známeho aj ako Motorola.