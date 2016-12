Velez-Zuzulovú suverenita Mikaely Shiffrinovej hecuje

Návrat do rakúskeho Semmeringu slovenskej slalomárke Veronike Velez-Zuzulovej takmer priniesol rovnaký úspech, aký dosiahla presne pred štyrmi....

SEMMERING 29. decembra (WebNoviny.sk) - Návrat do rakúskeho Semmeringu slovenskej slalomárke Veronike Velez-Zuzulovej takmer priniesol rovnaký úspech, aký dosiahla presne pred štyrmi rokmi. Práve na svahu Panorama totiž 29. decembra 2012 dosiahla svoj premiérový triumf v slalome Svetového pohára.



"Spomínam si na ten dátum, bolo to asi najkrajšie víťazstvo, ktoré som dosiahla. Bolo to prvýkrát a bolo to práve v Semmeringu. Tie preteky si budem pamätať do konca života. Pred súťažou som na to nespomínala, sústredila som sa na dnešný slalom. Trať bola dosť náročná a musela som sa maximálne sústrediť na to, aby to dopadlo tak, ako to dopadlo," povedala 32-ročná Bratislavčanka.







Vo štvrtok v Semmeringu opäť siahala na najvyššie méty, proti však bola Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá pred slovenskou lyžiarkou triumfovala s náskokom 64 stotín sekundy. "Na jednej strane sa teším, na druhej sa chcem pokúšať ešte viac. Aj dnes som sa snažila ísť vyššie a opäť to nevyšlo. Takže budem skúšať ďalej," zneli prvé slová skúsenej pretekárky, ktorá už aj vie, kde pravdepodobne prišla o štvrtkový triumf. "V nájazde do jedinej roviny som lyže nepustila tak, ako by som mohla. V dolnej časti som zaostala a to ma zrejme stálo prvenstvo," prezradila.



Po prvom kole bola Veronika Velez-Zuzulová druhá, za mladou americkou reprezentantkou zaostávala o 9 stotín sekundy. Po svojej druhej jazde bola Slovenka suverénne na čele a počas výkonu Shiffrinovej sa zdalo, že v Semmeringu opäť nenájde premožiteľku. Našla. V spodnej časti totiž Američanka predviedla vynikajúci výkon. "Musela som v cieli čakať na dojazd Mikaely, pretože u nej nemožno s niečím dopredu počítať. Až keď príde do cieľa, tak viem, na čom som. Mikaela je schopná v dolnej časti zajazdiť veľmi dobre a tak to bolo aj teraz. Potešilo ma však, že som si pred treťou v poradí vypracovala náskok až deväť desatín," pokračovala Velez-Zuzulová.



Zaujímavosťou je, že už v treťom slalome SP za sebou skončila prvá Američanka Shiffrinová a druhá Slovenka Veronika Velez-Zuzulová. "Opäť som skončila druhá za Mikaelou, ako to len môžem brať? Na jednej strane som rada, na druhej strane sa musím zlepšiť a skúšať to ďalej. Je jasné, že by som rada bola prvá. Mikaela je veľký fenomén a teraz ju poraziť by bolo super. Uvidíme, či je zdolateľná. Ja to budem skúšať ďalej. Môžem povedať, že ma to ‘hecuje‘ k tomu, aby som na tréningoch pracovala inak ako kedysi," pokračovala elitná slalomárka SP.



Veroniku Velez-Zuzulovú v piatok čaká presun do slovinského Mariboru, kde bude trénovať a strávi tam aj posledný deň v roku 2016. "Čo sa týka súkromného života, tak rok 2016 bol ako vždy úžasný. Čo sa týka športového, tiež nebol zlý. Dúfam však, že ten najbližší bude ešte lepší. Z roku 2016 si budem najviac pamätať moje dve januárové víťazstvá z Flachau a potom narodenie sestrinej dcérky. Do roku 2017 si nedávam žiadne predsavzatia, ale prajem si, aby som bola zdravá a mohla športovať ďalej ako doteraz," prezradila na záver svetová slalomová dvojka.