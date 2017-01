Velez-Zuzulová vo Flachau obhajuje prvenstvo, má rešpekt

Extrémne náročné dva týždne pre najlepšie svetové slalomárky vo Svetovom pohári vyvrcholia v rakúskom Flachau. Na utorkové večerné preteky (1.....

FLACHAU 10. januára (WebNoviny.sk) - Extrémne náročné dva týždne pre najlepšie svetové slalomárky vo Svetovom pohári vyvrcholia v rakúskom Flachau. Na utorkové večerné preteky (1. kolo od 17.45 h, 2. kolo od 20.45 h) nastúpia opäť s veľkými ambíciami aj dve elitné Slovenky.







Veronika Velez-Zuzulová vlani vo Flachau zvíťazila, a to dokonca dvakrát, keďže druhé preteky boli náhradou za neuskutočnený slalom v nemeckom Ofterschwangu. V tom druhom slalome sa pred rokom vôbec po prvý raz zrodili dvojnásobné slovenské stupne víťazov, lebo Petra Vlhová skončila vtedy tretia.



Velez-Zuzulová si chce napraviť chuť po výpadku v Maribore



"Na Flachau mám len tie najlepšie spomienky. Vyhrala som tu pred rokom dvakrát v priebehu niekoľkých dní," uviedla pre RTVS Veronika Velez-Zuzulová. V známom rakúskom stredisku sa predstaví po deviaty raz a na konte má aj dve piate miesta a dvoje nedokončené preteky. "Z poslednej vlny pred cieľom mám stále rešpekt, dvakrát som tam v minulosti vypadla, preto si chcem to miesto ešte raz pozorne prejsť," skonštatovala po voľnom jazdení Velez-Zuzulová.



Druhá žena priebežnej celkovej klasifikácie Svetového pohára slalomárok Velez-Zuzulová si chce vo Flachau napraviť chuť po nedeľňajšom výpadku v Maribore, kde bola v 1. kole veľmi rýchla, ale do cieľa sa po dvoch najlepších medzičasoch nedostala. Predtým však v prvom novoročnom slalome zvíťazila v Záhrebe a na sklonku roka 2016 bola druhá v Semmeringu. "Maribor je zabudnutý, koncentrujem sa na najbližšie preteky," dodala stálica svetového ženského slalomu.



V utorok večer sa v 1. kole Velez-Zuzulová predstaví s číslom päť, Petre Vlhovej pripadla jednotka, čiže bude otvárať preteky na trati Hermanna Maiera. Dovedna bude na štarte 75 pretekárok. Líderka Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová bude mať sedmičku.



Topfavoritkou Američanka Mikaela Shiffrinová



Slalom vo Flachau má hneď niekoľko superprívlastkov. Okrem toho, že sa tam jazdí najneskôr večer spomedzi všetkých podujatí SP, rozdávajú sa najvyššie prémie pred najpočetnejšou diváckou kulisou. Na utorkové preteky sa odhadom chystá 15 000 fanúšikov a celková suma prémií je 174 000 eur brutto pre najlepšiu tridsiatku v cieli, z čoho víťazke pripadne 70 561 eur.



Portál krone.at na porovnanie uvádza, že vo Svetovom pohári skokanov na lyžiach sa za triumf v jedných pretekoch dáva 9400 eur. "Tá víťazná prémia by sa mi zišla. V marci začínam so stavbou domu," uviedla lokálmatadorka Michaela Kirchgasserová, ktorá vo Flachau nikdy nebola vyššie ako piata.



Topfavoritkou utorkového nablýskaného slalomu bude Američanka Mikaela Shiffrinová - hrdinka 24 slalomov vo Svetovom pohári a víťazka všetkých piatich v tejto sezóne, ktoré dokončila. Rakúski štatistici pripomínajú, že ani slávny Švéd a s 86 triumfami v SP historický líder Ingemar Stenmark nemal v takom mladom veku na konte toľko víťazstiev v pretekoch SP ako ich má Shiffrinová (spolu s obrovským slalomom 27). Rodáčka z Vailu v Colorade oslávi 13. marca len 22 rokov a pre porovnanie: Marcel Hirscher mal v jej veku 3 víťazstvá v pretekoch SP a Lindsey Vonnová štyri. V historickom kontexte bola lepšia ako Shifrinová iba jedna pretekárka: Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová so 41 víťazstvami.