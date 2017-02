Velez-Zuzulová sa na MS predstaví aj v tímovej súťaži

ST. MORITZ 9. februára (WebNoviny.sk) - Petra Vlhová do dejiska majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní švajčiarskeho St. Moritzu pricestuje 12. februára, Veronika Velez-Zuzulová o deň neskôr a to signalizuje, že obe chcú byť nachystané na tímovú súťaž.



Žampa je po páde doudieraný .



Atraktívne zápolenie družstiev v paralelných slalomových jazdách sa uskutoční v utorok 14. februára a Slováci chcú postaviť v rámci možností najsilnejší tím. Cieľ je jasný - konkurovať najlepším. "Veronika bude jazdiť okrem slalomu aj tímovú súťaž. Takto to máme nastavené," informoval z tréningu vo švajčiarskom Veysonnaz tréner Timotej Zuzula.



Stredajší pád Adama Žampu v super G môže, ale nemusí ovplyvniť zloženie slovenského tímu pre súťaž družstiev s dvoma mužmi a dvomi ženami. Definitívna súpiska musí byť známa 24 hodín pred začiatkom pretekov.



"Adam je po páde doudieraný, najviac ho bolí päta. Dnes si dal oddych, zajtra by už chcel trénovať, takže uvidíme. Na tímovú súťaž určite nastúpime. O definitívnom zložení sa rozhodne 24 hodín pred začiatkom. Vždy je to otvorené, ani včera nikto nerátal s pádom Adama," uviedla z dejiska MS koordinátorka slovenskej výpravy Darina Kubeková.



Velez-Zuzulová je jednou z ašpirantiek na medailu v slalome



Pôvodná myšlienka postaviť najsilnejší možný tím pre tímovú súťaž narazila na problém Adama Žampu s členkom, ktorý sa rozhodoval, či na šampionát vôbec vycestuje. Napokon do St. Moritzu šiel s tým, že to nechá na svoj pocit, či mu boľavá noha dovolí absolvovať viacero disciplín z programu MS:



Stredajší zle vyzerajúci pád s tvrdým nárazom na ľadový podklad mu ďalšie komplikácie s členkom nespôsobil. Má však na tele viaceré pomliaždené miesta. "Bol som spokojný s tým, že mi drží ľavý členok a takto sa to skončilo. Verím, že budem čoskoro fit a už teraz sa teším, keď sa zase postavím na lyže," uviedol Adam Žampa.



V prípade, že by starší Žampa v súťaži družstiev predsa len nemohol nastúpiť, popri jeho bratovi Andreasovi by sa mohol predstaviť Matej Falat. "Berieme to deň po dni. Dovtedy sa môže ešte čokoľvek stať. Ambície sú však také, že postavíme najsilnejší tím," zdupľovala Darina Kubeková.



Veronika Velez-Zuzulová je jednou z ašpirantiek na medailu v slalome, ale cenným kovom by nepohrdla ani v tímovej súťaži. "S Petrou sme pripravené. V Štokholme sme mali možnosť vyskúšať si paralelný slalom. Neviem, ako sú na tom chlapci, ale ak by sme štartovali a každý podá svoje maximum, máme šancu na medailu," cituje Velez-Zuzulovú portál sme.sk.



Súčasná podoba tímovej súťaže na majstrovstvách sveta je veľmi podobná formátu tzv. . V paralelných slalomových jazdách sa predstavia štyria zástupcovia z každej krajiny, po dvoch ženách a mužoch.



Vo vyraďovacom systéme od osemfinále po finále víťazí vždy tím s vyšším počtom rýchlejších jázd. V prípade konečného výsledku 2:2 rozhodnú o víťazovi časové rozdiely v cieli.