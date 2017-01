Velez-Zuzulová po fantastickom víťazstve dostala antibiotiká

ZÁHREB 4. januára (WebNoviny.sk) - Nová záhrebská Snehová kráľovná, slovenská slalomárka Veronika Velez-Zuzulová, najbližšie dni zrejme zostane bez tréningu. Utorkové večerné vyšetrenie a rozbor krvi po jej triumfe v Záhrebe ukázali, že bude musieť užívať antibiotiká.



"Sú to antibiotiká na tri dni. Nevieme úplné podrobnosti, lebo ju ešte dnes čaká jedna návšteva u lekárky. Podľa toho sa rozhodneme, či ešte chvíľu zostaneme v Záhrebe, alebo sa presunieme do Mariboru, kde bude mať Veronika najbližšie preteky," informoval agentúru SITA tréner Timotej Zuzula.



Velez-Zuzulová v úvodnom slalome v novom kalendárnom roku v utorok podvečer v Záhrebe zdolala kompletnú konkurenciu a do zbierky pridala piaty triumf v pretekoch Svetového pohára. V hodnotení najtočivejšej disciplíny sa priblížila na 10 bodov k líderke Mikaele Shiffrinovej z USA, ktorá záhrebský slalom nedokončila. Slovenskú nadvládu na vrchu Sljeme nad Záhrebom podčiarkla druhým miestom Petra Vlhová. Dve Slovenky sa postavili na najvyššie dva stupne v pretekoch SP vôbec po prvý raz.



"V pondelok večer som začala pokašliavať a takmer vôbec som nespala. Cítila som slabosť, ale bola som pripravená bojovať. Zložiť zbrane nie je môj štýl," povedala po víťazstve v Záhrebe Velez-Zuzulová.



Do nedele 8. januára by bola rada opäť fit, lebo Svetový pohár v slalome pokračuje v rýchlom slede pretekmi v slovinskom Maribore.