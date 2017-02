Velez-Zuzulová medailu veľmi chcela. Hrozný pocit, vraví

Mala to byť životná jazda za medailou, prvou slalomovou z majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní. Ešte prvý medzičas dával dôvod na optimizmus,....

ST. MORITZ 18. februára (WebNoviny.sk) - Mala to byť životná jazda za medailou, prvou slalomovou z majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní. Ešte prvý medzičas dával dôvod na optimizmus, Veronika Velez-Zuzulová zvýšila svoj náskok a vyzeralo to tak, že si minimálne udrží svoju bronzovú pozíciu z prvého kola.



Potom však prišiel "špicar", nočná mora všetkých slalomárok, keď pretekár prejde lyžami cez bránku a nie povedľa nej. .



Sklamanie z neúspechu stále pretrváva



"Sklamanie stále pretrváva, ale poplakala som si a už mi je trošku lepšie. V slalome sa chyba môže stať veľmi rýchlo, a to sa presne dnes stalo mne. Špicara je ťažko analyzovať, lebo človek nikdy nevie, ako k nemu príde. Je typická slalomová chyba, ktorá sa stáva. Keby som urobila chybu na vnútornej lyži, vedela by som, že som sa mala postaviť na spodnú. Je to hrozný pocit, keď si uvedomíte, že prišla chyba, ktorú už nemôžete napraviť," hovorila pred slovenskými médiami v St. Moritzi Velez-Zuzulová dve hodiny po pretekoch.



Pred druhým kolom nekalkulovala, ak chcela medailu, musela ísť naplno. Na svoju obranu uviedla, že vzhľadom na "nadupané" pretekárky za ňou sa o cenný kov chcela a musela pobiť viac ako kedykoľvek predtým. Takzvaný udržiavací výkon by jej medailovú radosť celkom určite nezaručil.



"Doteraz na žiadnych majstrovstvách sveta sa mi nepodarilo ísť naplno. Povedala som si preto, že dnes naplno pôjdem. Odstupy za mnou boli minimálne, pustila som sa do druhého kola s tým, že medailu si chcem udržať. Bohužiaľ, nevyšlo to. Taký je lyžiarsky život," doplnila 32-ročná Slovenka.



Chce zdvihnúť hlavu a čo najlepšie sa pripraviť



Do konca súťažného ročníka Svetového pohára 2016/2017 zostáva odjazdiť dvoje slalomové preteky v Spojených štátoch amerických. Keď pominie hlavná vlna sklamania a frustrácie, chce zdvihnúť hlavu a čo najlepšie sa na nich pripraviť. "Majstrovstvá sveta ma ešte chvíľu budú mrzieť, ale verím, že sezóna bude aj tak pre mňa výborná. To vtedy, keď si udržím súčasné druhé miesto vo Svetovom pohári," uviedla skúsená slalomárka, ktorá má rodinné zázemie na Slovensku aj vo Francúzsku.



Velez-Zuzulová už skôr oznámila, že práve vrcholiaci svetový šampionát vo Švajčiarsku bude bez ohľadu na dosiahnutý výsledok jej posledný. V súvislosti s budúcoročnými zimnými olympijskými hrami v kórejskom Pjongčangu zatiaľ rozhodnutie nevyriekla. Tento neurčitý fakt platí aj po smutnej sobote na MS. "Teraz sa k tomu vyjadrovať nebudem, čaká ma koniec sezóny. Potom dám vedieť, aká bude moja budúcnosť, teda až po sezóne," dodala s náznakmi úsmevu Velez-Zuzulová, ktorá už viackrát zvažovala ukončenie kariéry.