Velez-Zuzulová mala pri žrebe šťastie, Vlhová má šestku

ZÁHREB 3. januára (WebNoviny.sk) - Slalom v Záhrebe nie je z tých obľúbených pre Veroniku Velez-Zuzulovú. Súčasná svetová dvojka v najtočivejšej disciplíne na vrchu Sljeme nad chorvátskou metropolou štartovala doteraz desaťkrát, ale len raz z toho bolo pódiové umiestnenie.



Pred 9 rokmi skončila tretia za Fínkou Tanjou Poutiainenovou a Rakúšankou Marlies Schildovou. Tie časy sú však dávno preč, Poutiainenová a Schildová majú po kariére a súčasná Velez-Zuzulová je lepšia ako kedykoľvek predtým.



Z prvých štyroch slalomov tejto sezóny má 32-ročná stálica tejto disciplíny na konte jedno štvrté a tri druhé miesta, čo je znakom stabilne vysokej výkonnosti. V Levi, Killingtone, Sestriere aj Semmeringu ju zakaždým zdolala vedúca žena Svetového pohára Mikaela Shiffrinová. Na pondelkovom žrebe však akoby najlepšia Slovenka Američanke chcela na diaľku naznačiť, že tentoraz to bude iné.







Velez-Zuzulová si na 1. kolo vytiahla jednotku, čiže inými slovami najlepšie možné číslo, keď môže ako jediná rátať s neporušenou traťou. Pre porovnanie, v doterajších štyroch slalomoch SP 2016/2017 mala Velez-Zuzulová štartovné čísla 3, 7, 4 a 5.



"Je dobré, že mám jednotku. Som rada, že som opäť v Záhrebe," krátko komentovala Velez-Zuzulová žreb štartovných čísel na záhrebskom hlavnom námestí - Trgu bana Jelačiča. "Trať by mala byť pripravená dobre. Čo sa týka počasia, pred pretekmi by podľa predpovede malo drobno nasnežiť, také 2 cm, ale to by nemalo prekážať. Veronika je zdravotne v poriadku, tešíme sa na preteky," uviedol otec a tréner Timotej Zuzula.



Ďalší nemenej dôležitý muž v tíme slovenskej slalomovej jednotky, fyzioterapeut Jakub Hudák, pridal aj pár postrehov z bezprostrednej prípravy na preteky. "Mali sme masáž. Do toho ešte ľahký strečing, podľa toho, ako sa práve cítila. Niekedy pridáme aj aktívne cvičenia. Teraz to boli len ľahšie cvičenia, lebo bola po kondičnom tréningu a má pred pretekmi," vysvetlil Hudák.







Druhá Slovenka z elitnej slalomovej sedmičky Petra Vlhová (vyžrebovala si číslo 6) to využila na prezentáciu novinky pre fanúšikov. Na svoj facebookový profil zavesila video z jazdy doplnené o drobné komentáre. "Ideme prvýkrát takto naživo. Držte nám zajtra palce," vyzvala fanúšikov 21-ročná Vlhová.



Záhrebský slalom bude mať v utorok 3. januára popoludňajší, resp. podvečerný nádych. Prvé kolo sa bude jazdiť od 13.00 h, druhé potom pod umelým osvetlením od 16.15 h.