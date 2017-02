Velez-Zuzulová je po 1. kole bronzová, Vlhová na 4. mieste

Američanka Mikaela Shiffrinová zatiaľ potvrdzuje rolu najväčšej favoritky slalomu, poslednej ženskej disciplíny na majstrovstvách sveta v....

ST. MORITZ 18. február (WebNoviny.sk) - Američanka Mikaela Shiffrinová zatiaľ potvrdzuje rolu najväčšej favoritky slalomu, poslednej ženskej disciplíny na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi. Slalomová suverénka ostatných štyroch sezón Shiffrinová po odjazdení elitnej tridsiatky 1. kola vedie s náskokom 38 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 59 stotín pred Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou.



Druhá slovenská reprezentantka Petra Vlhová je štvrtá s mankom 76 stotín a náskokom jedinej stotinky pred ďalšou medailovou adeptkou Švédkou Fridou Hansdotterovou. Odstup Češky Šárky Strachovej 1,20 s na deviatom mieste ju už takmer s určitosťou odsúva z medailového boja. Prvé kolo ešte pokračuje, s číslami 70 a 72 sa ešte len chystajú na svoj štart mladé Slovenky Tereza Jančová a Klaudia Nemcová. Obe si vybojovali právo účasti v kvalifikácii..



Keď dojazdila Shiffrinová s číslom 1 do cieľa prvého kola, bolo pravdepodobné, že rovnaké číslo bude svietiť pri jej mene aj vo výsledkoch. Líderka Svetového pohára a obhajkyňa titulu z ostatných dvoch majstrovstiev sveta preletela traťou ako strela a v závere ešte tradične zrýchlila. Petra Vlhová mala na štarte štvorku a v cieli o jednu stotinu zdolala Hansdotterovú. Slovenka sa pred pretekmi trochu obávala roviny na trati, na ktorej sa snažila nestratiť rýchlosť. V cieli 1. kola 21-ročná Liptáčka priznala, že v jej výkone boli rezervy.



"Nebola to moja jazda, verím, že v druhej pôjdem lepšie. Môj odstup je trochu väčší, ale pred druhým kolom je všetko otvorené. V druhom kole pôjdem ešte viac naplno," povedala Petra Vlhová pre slovenské médiá.



Ďalšia slovenská favoritka Velez-Zuzulová štartovala s číslom 5 a na prvom medzičase ešte pred nájazdom do roviny zaostávala len tri stotinky za Shiffrinovou. Postupne sa jej odstup za fenomenálnou Američankou zväčšoval, ale celkových 59 stotín znamená zachovanie medailového kurzu.



Na radosť tisícok švajčiarskych fanúšikov však Slovenku neskôr so sedmičkou prekonala Wendy Holdenerová. Okrem Shiffrinovej ako jediná dokázala zrýchliť v cieľovom svahu a odmenou jej bolo druhé miesto a manko "iba" 38 stotín sekundy.



V ženskom slalome pretekárky štartujú vo výške 2205 m, cieľ je o 175 m nižšie. Trať má dĺžku 579 m a priemerný sklon terénu je 30%. Preteky sprevádza príjemné slnečné počasie. Na trať na zjazdovke Corviglia v noci pripadlo niekoľko centimetrov snehu a dá sa predpokladať, že so stúpajúcou teplotou sa bude podklad rozbíjať. Druhé kolo štartuje o 13.00 h.



Na Corviglii sa jazdilo aj pred necelým rokom v rámci finále Svetového pohára 2015/2016. Vtedy zvíťazila Mikaela Shiffrinová s veľkým náskokom 2,03 s pred Veronikou Velez-Zuzulovou a 2,31 s pred Švédkou Fridou Hansdotterovou.



Slalom žien - 1. kolo /po odjazdení elitnej tridsiatky/:



1.Mikaela Shiffrinová (USA) 47,80 s, 2. Weny Holdenerová (Švaj.) +0,38 s, , , 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,77, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,86