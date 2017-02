Velez-Zuzulová a Vlhová v slalome na MS zabojujú o medailu

ST. MORITZ 17. februára (WebNoviny.sk) - Sobotňajší slalom žien bude zo slovenského pohľadu vrcholom svetového šampionátu v alpskom lyžovaní v St. Moritzi. Šestnásť rokov brázdi Veronika Velez-Zuzulová zasnežené svahy na majstrovstvách sveta, a hoci sa pred tromi dňami dočkala striebornej medaily v tímovej súťaži, na tú slalomovú stálica tejto disciplíny stále čaká. V sobotu to už nemusí platiť.



Velez-Zuzulovákrotí prehnané očakávania .



Do sanmoritzského slalomu vstupuje 32-ročná Slovenka s francúzskym tréningovým zázemím z druhej pozície v hodnotení disciplíny vo Svetovom pohári z parádnej sezóny vyšperkovanej a štyrmi druhými miestami (, , , ).



K tomu treba pridať dobré mentálne nastavenie po zisku striebra v súťaži družstiev a obrovské skúsenosti z minulosti. Velez-Zuzulová napriek tomu krotí prehnané očakávania.



"Viem, že ľudia od nás s Petrou veľa očakávajú. Ešte ani nestojíme na štarte a už nám vešajú na krk medailu. Je to len šport a a najmä lyžovanie býva zradné," uviedla slovenská rutinérka, ale zároveň rozhodne dodala: "Viem len to, že som sa pripravila najlepšie, ako som vedela. Cítim sa dobre, je okolo mňa veľká pohoda. Pokúsim sa to premeniť na dobrý výsledok. Medaila musí byť moja ambícia."



Najväčšou favoritkou Shiffrinová



Velez-Zuzulovej zdatná nasledovníčka Petra Vlhová síce cenný kov zo slalomu nahlas nespomenula, ale intenzívne naň myslí.



Po štvrtkovom ôsmom mieste a splnenom cieli byť do desiatky v obrovskom slalome bola 21-ročná Liptáčka vysmiata. Zástupcov médií nenechala pochybovať, že na slalom sa pripraví čo najlepšie. "V piatok budem mať tréning a v sobotu preteky. A či urobím v príprave niečo špeciálne? Nie, robiť budem to, čo vždy. Ak v pretekoch podám výkon, na ktorý mám, budem spokojná," uviedla Vlhová v súvislosti so sobotňajším slalomom.



Najväčšou favoritkou najtočivejšej disciplíny je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá necelý mesiac pred 22. narodeninami môže dovŕšiť slalomový zlatý hetrik na majstrovstvách sveta.



Prvý titul v Schladmingu 2013 získala neohrozená líderka Svetového pohára vo veku 17 rokov a 340 dní, druhý pridala o dva roky neskôr na "domácom" snehu v coloradskom Beaver Creeku. "Môj pocit pred slalomovom je oveľa lepší vďaka zisku medaily v obrovskom slalome. Nastaviť sa na majstrovstvá sveta je predsa len iné ako na Svetový pohár, verím, že sobota bude môj deň," povedala natešená Shiffrinová po zisku striebra v "obráku" na tlačovej besede v Schladmingu.



Sobotňajší slalom žien sa začne prvým kolom o 9.45 h, druhé kolo príde na rad o 13.00 h.