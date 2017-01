Vek odchodu do dôchodku od nového roka stúpol

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.



"Výnimkou sú poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, teda ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo obdobia služby v I. alebo II. kategórii funkcií," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.



Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach, či ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci. Sociálna poisťovňa má na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť.



Vek odchodu do dôchodku sa od roku 2017 predlžuje postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR. Predĺženie dôchodkového veku na rok 2018 bude známe do konca októbra tohto roka. Predlžovanie dôchodkového veku podľa toho, ako sa bude zvyšovať stredná dĺžka života, zaviedla bývalá vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.