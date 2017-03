Vedenie slovenských atlétov je uchvátené, najväčšiu radosť im priniesol Volko

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Strieborný medailista z uplynulých halových majstrovstvách Európy v šprinte na 60 metrov Ján Volko je už na Slovensku, no ani po niekoľkých dňoch si stále nedokáže uvedomiť, aký veľký úspech dosiahol. „Hádam to čím skôr príde. Som veľmi vďačný a šťastný. Je to môj prvý veľký úspech, takže nemám slov,“ povedal 20-ročný Bratislavčan, ktorý si už svoj medailový beh viackrát pozrel zo záznamu.



„Spolu s trénermi sme preteky analyzovali. Štart nebol ideálny, ale postupne môj výkon gradoval a napokon to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ povedal Volko na tlačovej konferencii v budove Slovenského atletického zväzu (SAZ). .



Bujaré oslavy nie sú jeho štýlom



Volko si uvedomuje že jeho najväčším mínusom je pomalšia štartová reakcia. „Prvé kroky som mal celkom fajn, ale tá prvotná reakcia bola pomalšia ako je zvykom v európskej špičke. Možno sa mi v tejto činnosti nikdy nepodarí dostať sa svetovú úroveň, ale nemyslím si, žeby to bolo rozhodujúce,“ vyhlásil študent STU. „Asi nebudem veľmi oslavovať. Jedine v kruhu blízkych. Extravagantné oslavy nie sú mojím štýlom,“ povedal šťastný šprintér.



Talentovaného atléta vedie trénerské duo Naďa Bendová - Róbert Kresťanko, obaja majú funkcie v jeho tréningovom režime striktne rozdelené. „Ja mám na starosti silové prvky, atletickú stránku prípravy rieši výhradne Naďa (Bendová). Naša spolupráca zatiaľ prináša dobré výsledky. Teraz potrebujeme vylepšiť najmä štartovú reakciu. Dôležité bude, aby sme výsledok z ME potvrdili aj na ďalších podujatiach,“ uviedol Kresťanko.



„Keďže Janík študuje, musíme na tréningy využiť veľkonočné a letné prázdniny. Určite pôjdeme na sústredenie do zahraničia a potom nás už čaká ďalšia sezóna,“ povedala Bendová.



Až osem pretekárov skončilo do dvanásteho miesta



Na HME v Belehrade úspešne reprezentovali Slovensko aj Lucia Slaničková a Matúš Bubeník, no oboch zatienil práve medailista Volko. „Takisto som si to chcela užiť a predviesť to, na čo mám. Napokon sa to podarilo. Teší ma najmä osobný rekord na prekážkach,“ uviedla Slaničková. „Finále mi pripomenulo Banskobystrickú latku. Dal som do toho všetko a som rád, že sa mi podaril pekný výsledok,“ dodal Bubeník.



S vystúpením Slovákov na majstrovstvách Európy v Belehrade boli spokojní aj funkcionári SAZ. „Veril som, že Volko postúpi do finále. Nakoniec to dopadlo lepšie ako sme čakali, ale medaila je zaslúžená,“ povedal riaditeľ Národného športového centra Martin Pavlík, ktorého doplnil aj hlavný tréner slovenských atlétov. „Boli sme úspešný tím - najmä vďaka Volkovi. Osem našich pretekárov sa umiestnilo do dvanásteho miesta. To dokazuje, že atletika u nás je v progrese,“ uviedol Pupiš.



