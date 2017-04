Vedenie parlamentu má nadprirodzené schopnosti, reagoval Matovič na Guspana a Dankovi adresoval výzvu

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Predseda OĽaNO Igor Matovič si myslí, že Andrej Danko, vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan a zamestnanci majú nadprirodzené schopnosti, pretože dokážu nájsť v listoch vulgarizmy, aj keď listy poslancom nečítajú.





Ako povedal Matovič na štvrtkovej tlačovej besede, že Guspan médiám poskytol trápne argumenty. „Vedúci kancelárie kapitána ŠtB vysvetlil, že tieto schopnosti prebrali od Danka. Kontrolovali vulgarizmy v listoch, ale tie nečítali. Budem rád, ak sa kapitán ŠtB ukáže a vysvetlí, ako to robí, lebo sa nám to zíde,“ vyhlásil..



Podľa neho Danko sa skrýva za Guspana. „Nikto nepochybuje, že je to z hlavy Danka. Takúto hlúposť by nebol nikto iný (Danko – poznámka SITA) schopný vymyslieť. Ani Guspan,“ zdôraznil Matovič.







Matovič sa pozastavil aj nad argumentom, že má dokázať, že listy čítali. „Zamestnancom prikázali porušovať ústavu a potom sa postaví pred občanov s tým, že je absurdná predstava, že ich čítali. Chcú mi povedať, že ich len otvorili, ale nečítali, keď to mali v príkaze napísané,“ povedal Matovič s tým, že Guspanovi hrozí štyri až desať rokov väzenia.



Matovič sa obáva aj toho, že ak sa otvárajú listy, čo robí vedenie NR SR s mailami pre poslancov. Matovič si myslí, že listy sa otvárali, aby sa dozvedeli, čo mu ľudia píšu. O otváraní listov pre poslancov bude rokovať parlamentné výbor pre ľudské práva, ktorý vedie členka OĽaNO Erika Jurinová. Tá rokovanie oznámila na tlačovej besede.



