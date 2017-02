Vedenie KHL bude riešiť budúcnosť Medveščaku Záhreb

MOSKVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa po skončení aktuálnej sezóny bude zaoberať budúcnosťou chorvátskeho klubu Medveščak Záhreb. Informoval o tom člen Rady riaditeľov KHL Alexander Medvedev.



"Budúcnosť chorvátskeho mužstva prerokujeme na stretnutí s ďalšími klubmi na Rade riaditeľov. Nechceme znižovať štandardy súťaže, pretože by to malo za následok veľké problémy. Preto budeme pozorne študovať všetky podmienky štartu. Klub musí doložiť dokumenty o podpore, financovaní, sponzoroch aj iné," povedal Medvedev pre agentúru Tass. .



Niekoľko hráčov klub uvoľnil do iných súťaží, ďalší sú zranení alebo si odpykávali dištanc od vedenia súťaže.