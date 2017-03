Vedenie HC Košice odvolalo Čadu, novým trénerom Marcinko

KOŠICE 6. marca (WebNoviny.sk) - Vedenie hokejového HC Košice v pondelok odvolalo z pozície hlavného trénera Rostislava Čadu. Ako informuje oficiálny web "oceliarov", spolu s ním končí pôsobenie pri seniorskom mužstve aj asistent Marcel Šimurda.





"Dôvodom rozhodnutia najvyššieho orgánu klubu boli neuspokojivé výkony zvereného mužstva a dlhodobý neuspokojivý herný prejav A-tímu. Správna rada zároveň vymenovala novú trénerskú dvojicu, Miroslava Marcinka ako hlavného trénera a za jeho asistenta Antona Bartánusa, ktorí povedú mužstvo už v stredajšom zápase v Žiline," referuje klubový portál hckosice.sk..





Šesťdesiatdvaročný Rostislav Čada viedol HC Košice od leta 2015, "oceliarov" trénoval aj v minulosti. Na Slovensku pracoval aj v Slovane Bratislava.



"Prijal som to ako fakt, ktorý musí očakávať každý profesionálny hokejový tréner. Žiadne tušenie takéhoto vývoja som nemal a dozvedel som sa to po dnešnom (pondelkovom, pozn. red.) tréningu. Zavolali mi zo sekretariátu a prezident klubu Mondík mi oznámil ukončenie spolupráce na základe nedostatočných výkonov mužstva. Beriem to realisticky. Jedna práca sa skončila a je otázkou času, kedy sa začne druhá. Doplácali sme na dlhodobé zranenia a limitovaný počet hráčov. Bohužiaľ, moje obavy, ktoré z toho plynuli, sa aj naplnili. Stále však trvám na tom, že toto mužstvo ešte nepovedalo svoje posledné slovo," povedal po odvolaní Rostislav Čada pre hokej.sk.



