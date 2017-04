Veľkú cenu Číny vyhral Hamilton, Vettel skončil druhý

ŠANGHAJ 9. apríla (WebNoviny.sk) - Britský úradujúci vicemajster sveta formuly 1 Lewis Hamilton sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Číny na okruhu v Šanghaji. Tridsaťdvaročný pilot tímu Mercedes triumfoval o viac ako šesť sekúnd pred Sebastianom Vettelom na Ferrari, tretí s mankom 45 sekúnd skončil Max Verstappen na monoposte Red Bull štartujúci zo 16. pozície. Za ním sa umiestnil jeho tímový kolega Daniel Ricciardo, piateho klasifikovali Kimiho Räikkönena (Ferrari), na šiestej pozícii figuroval Valtteri Bottas z Mercedesu.



Rodák zo Stevenage Hamilton dosiahol 54. víťazstvo v F1 v kariére, v Šanghaji sa tešil už po piaty raz a v tomto smere je jasným rekordérom. Po dva triumfy majú na konte Fernando Alonso a neaktívny úradujúci šampión Nico Rosberg. V poradí MS sa Hamilton s Vettelom delia o prvú priečku, na konte majú obaja 43 bodov, tretí je Verstappen s 25 bodmi. Vyrovnané to je aj v Pohári konštruktérov, tam vedie Mercedes o jeden bod pred Ferrari. Nasledujúca veľká cena je na programe už o týždeň v Bahrajne. .



Hamilton je hrdý na tím



"Bolo to neuveriteľné. Všetci sme to mali veľmi ťažké, začínali sme na intermediálkach, ale bolo takmer sucho, akurát v niektorých zákrutách sa nachádzala voda. Skvelá práca Sebastiana a mladíka Maxa. So Sebom sme jazdili podobné časy, ak by na trať nevyšiel safety car, bolo by to tesnejšie. Som nesmierne hrdý na chlapcov v tíme, pracujeme skutočne veľmi tvrdo," povedal po pretekoch Hamilton.



"Môj štart bol v poriadku, ale uvedomil som si, že intermediálky sa rýchlo degradujú. Som rád, že som zariskoval počas virtuálneho safety caru. Keď sa podmienky na trati zlepšovali, vyšlo skutočné bezpečnostné vozidlo a nemohol som využiť moju výhodu. Z môjho pohľadu to boli vzrušujúce preteky, snažil som Lewisa dostihnúť, ale keď som na to zatlačil, vždy vedel zareagovať," doplnil Vettel.



Štartovali na prechodných pneumatikách



Hodinu a pol pred začiatkom pretekov začalo v Šanghaji pršať a jazdci štartovali na prechodných pneumatikách. Hamilton sa udržal pred Vettelom, no v 2. kole po odparkovaní Strolla do štrku nasadilo vedenie pretekov virtuálny safety car. O chvíľu na trať vyšlo skutočné bezpečnostné vozidlo, keď Giovinazzi rozbil svoj monopost na cieľovej rovinke. V ôsmom kole sa išlo opäť naplno, trať už bola suchá, viedol stále Hamilton.



Verstappen štartujúci zo 16. miesta sa postupne prepracoval na druhú priečku, tretieho Ricciarda naháňala dvojica Ferrari. V 22. kole sa Vettel dostal pred Ricciarda na tretiu pozíciu a už sa doťahoval na Verstappena, ktorého predstihol aj vďaka jeho chybe. Po výmenách pneumatík v boxoch zostal Hamilton vo vedení, pred Vettelom mal 15 kôl pred koncom osemsekundový náskok, o ktorý už neprišiel a oslavoval víťazstvo.



1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 1:37:36,160 h, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +6,250 s, 3. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +45,152, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +46,035, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +48,076, 6. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +48,808



1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes a Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari - obaja po 43 bodov, 3. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 25, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 23, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 22, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 12



1. Mercedes 66, 2. Ferrari 65, 3. Red Bull 37, 4. Toro Rosso 12, 5. Force India 10, 6. Williams 8



