Veľkú cenu Bahrajnu ovládol Vettel, zvíťazil druhýkrát v sezóne

SACHÍR 16. apríla (WebNoviny.sk) - Nemecký pilot Sebastian Vettel sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Bahrajnu formuly 1. Jazdec vo farbách Ferrari štartoval z tretieho miesta, ale počas výjazdu bezpečnostného vozidla v prvej tretine pretekov sa dokázal dostať na prvé miesto.



Vettel ešte pred prvou zákrutou predbehol Lewisa Hamiltona z Mercedesu, ktorý prišiel do cieľa na druhej priečke. Tretie miesto obsadil víťaz kvalifikácie a Hamiltonov tímový kolega Valtteri Bottas. Dvadsaťdeväťročný rodák z Heppenheimu Vettel oslavoval 44. triumf v F1 v kariére a na okruhu v Sachíre tretí po rokoch 2012 a 2013. V tejto štatistike sa dotiahol na Fernanda Alonsa. .



Vettel vedie celkové poradie



V top 10 sa ocitli ešte štvrtý Kimi Räikkönen (Ferrari), piaty Daniel Ricciardo (Red Bull), šiesty Felipe Massa (Williams), siedmy Sergio Pérez (Force India), ôsmy Romain Grosjean (Haas), deviaty Nico Hülkenberg (Renault) a desiaty Esteban Ocon (Force India).



Vettel sa zásluhou druhého víťazstva v sezóne a piateho v službách Ferrari dostal na prvú priečku v poradí MS, po treťom podujatí sezóny vedie pred Hamiltonom o sedem bodov. Dianie v efjednotke sa presúva do Európy, najbližšie preteky sú na programe o dva týždne v ruskom Soči.



Tretí Vettel dobre odštartoval a ešte pred prvou zákrutou sa dokázal dostať pred Hamiltona na druhú priečku. Nemec následne tlačil na víťaza kvalifikácie Bottasa, ale Hamilton si chcel vybojovať naspäť svoju pozíciu. Za touto trojicou jazdila v závese dvojica Red Bullu. Hneď od úvodu sa odohrával veľký súboj o víťazstvo. Z vedúcich pilotov zamieril v 10. kole ako prvý na výmenu pneumatík Vettel, mechanici mu nainštalovali opäť supermäkké gumy.



Verstappen narazil do múru



V 12. kole Verstappen nezvládol riadenie a po náraze do múru musel odstúpiť. Potom sa do kolízie dostali Stroll so Sainzom a na trať vyšiel safety car. Do boxov zašli mercedesy a na prvú priečku sa dostal Vettel. V závere 16. kola nastal reštart pretekov a Hamilton hneď predbehol Ricciarda na tretej pozícii, druhý Bottas sa skoro dostal pred Vettela. V 20. kole prišla informácia, že Hamilton dostane päťsekundovú penalizáciu za spomalenie Ricciarda pri vstupe do boxov.



V polovici veľkej ceny Vettel viedol pred Bottasom o šesť sekúnd. Hamilton sa vzápätí posunul pred svojho tímového kolegu na druhú priečku, ale mal obuté tvrdšie zmesi ako Vettel. Brit sa na Nemca pomaličky doťahoval a ten sa na konci 33. kola vybral po mäkké pneumatiky. Po návrate na trať bol veľmi rýchly a sťahoval náskok vedúceho Hamiltona.



Trojnásobný majster sveta sa v 42. kole vybral po mäkké gumy, odpykal si 5-sekundový trest a na okruh sa vrátil na treťom mieste s mankom takmer 20 sekúnd na Vettela. Druhý Bottas na neho strácal 9,5 sekundy. Deväť kôl pred koncom sa Hamilton dostal pred Bottasa a stíhal vedúceho Vettela. Rozdiel bol takmer 14 sekúnd. Päť kôl do konca Vettel viedol pred Hamiltonom o sedem sekúnd a bolo jasné, že jazdec Ferrari to už zvládne. Predpovede sa naplnili a Nemec si pripísal 44. víťazstvo v F1.



Veľká cena Bahrajnu



, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +6,660 s, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +20,397, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +22,475, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +39,346, 6. Felipe Massa (Braz.) Williams +54,326