Veľká noc s príchuťou Švédska

Bratislava, 16. marec 2017 ( WBN/PR ) – Ako u nás, tak aj vo Švédsku sú veľkonočné sviatky spojené s oslavami a dobrým jedlom, ktoré si vychutnáva celá rodina spolu s blízkymi a priateľmi. Po období dlhého pôstu sú slávnostné stoly plné obľúbených dobrôt. Inšpirujte sa tento rok tradičnými receptami z rýb a vajíčok, osvieženými o moderné nápady súčasnej gastronómie a tiež tipmi na dekorovanie vajíčok pre šibačov.



Varte!

Ryby, vajíčka, pokrmy zo zemiakov, chrumkavý chlieb, ale aj dezerty z marcipánu a čokoládové vajíčka – to všetko nesmie chýbať na tých pravých švédskych stoloch.



Diabolské vajcia s údeným lososom

Počet porcií: 5 (14 polovíc vajec)

Čas prípravy: 20 minút



Ingrediencie:

100 g rozmrazeného údeného lososa LAX KALLRÖKT

7 veľkých, natvrdo uvarených vajec (bio)

2 polievkové lyžice majonézy

1 polievková lyžica dijónskej horčice

2 polievkové lyžice bieleho vínneho octu

1 polievková lyžica nasekanej šalotky

mleté čierne korenie

kôpor na ozdobu

kyslička (najlepšie aj s kvetmi) alebo iné sezónne bylinky na ozdobu



Postup:

1. Vajcia ošúpte a pozdĺžne ich rozkrojte napoly. Lyžicou vyberte žĺtka a vložte ich do misky.

2. V ďalšej miske zmiešajte majonézu, horčicu a biely vínny ocot.

3. K žĺtkam pridajte 2 polievkové lyžice majonézovej zmesi a roztlačte ich vidličkou. Pridávajte aj zvyšok majonézovej zmesi a miešajte dovtedy, kým nebude hmota hladká.

4. Lososa nakrájajte natenko.

5. Vajíčka naplňte, na ne uložte plátky lososa. Hotové ozdobte kysličkou či inými jedlými kvetmi.



Špízy z kuracích guľôčok s citrónovou uhorkou, kôprom a severskými bylinkami

Počet porcií: 5 (15 špízov)

Čas prípravy: 15 minút



Ingrediencie:

15 ks kuracích mäsových guľočok ALLEMANSRÄTTEN

15 drevených hrubších špajdlí

2 – 4 polievkové lyžice oleja na vyprážanie

2 stredne veľké uhorky, ošúpané

100 ml kôpru nakrájaného nadrobno

šťava z 1 veľkého citróna

2 polievkové lyžice morskej soli

300 ml kyslej smotany

150 ml zmesi petržlenu, tymianu a medvedieho cesnaku

čierne korenie a extra panenský olivový olej podľa chuti



Postup:

1. Nakrájajte uhorku na 15 malých kociek, o čosi menších ako kuracie mäsové guľôčky. Vložte ich do stredne veľkej misky, pridajte soľ a premiešajte.

2. Na miernom ohni zohrejte panvicu s trochou oleja, kým nezačne trochu dymiť. Vyprážajte guľôčky do zlatohneda. Podľa potreby pridajte ešte olej. Guľôčky odložte a nechajte trochu vychladnúť.

3. K uhorkám pridajte citrónovú šťavu a kôpor (1 polievkovú lyžicu odložte na ozdobu). Premiešajte a nechajte 5 – 10 minút postáť.

4. Napichnite jednu kocku uhorky na špajdľu, za ňou mäsovú guľôčku. Špajdle namočte do kyslej smotany a byliniek. Položte špajdľu na podnos, posypte ju kôprom a čiernym korením.

5. Na zvyšnú smotanu nasypte zvyšné koreniny. Pokvapkajte extra panenským olivovým olejom. Hneď podávajte.



Servírujte!

Lahodné veľkonočné jedlá sa budú dokonale vynímať na jednoduchých jednofarebných tanieroch, v misách či na podnosoch. Jednohubky jednoducho naukladajte na poschodový podnos tak, aby bol všetkým na očiach – a kedykoľvek sa vaši hostia a šibači môžu ponúknuť. Môžete naň naukladať aj sladké dezerty, olivy alebo ovocie.

Elegantný servírovací riad zo série SKYN si zamilujete nielen počas veľkonočných či iných sviatkov, ale aj na bežné servírovanie vašich obľúbených pokrmov. Je vyrobený z najkvalitnejšieho kostného porcelánu, ktorý dizajnéri IKEA vytvarovali do oblých tvarov. Súčasťou série sú aj menšie misy, do ktorých môžete vopred pripraviť šaláty či iné pochutiny.

Po dlhej zime sa Švédi nevedia dočkať prvých jarných slnečných lúčov. Zopár pomyselných lúčov vnesiete aj na váš stôl s pomocou žltých alebo oranžových doplnkov. Nezabudnite dať do vázy na stôl vetvičky bahniatok a zlatého dažďa.







1. KVITTERA, podnos na tortu, 3-posch, číre sklo, nehrdzavejúca oceľ € 9,99 – na jednohubky.

2. FANTASTISK, Papierové obrúsky, žltá € 1,39/50 ks (jednotková cena € 0,03) – dostupné v rôznych farbách.

3. Servírovací riad zo série SKYN, cena od € 5,99.

4. SOCKERÄRT, váza, biela € 6,99 – na vetvičky či kvety.







Dekorujte!

Viete, prečo sú práve vajíčka symbolom Veľkej noci? V minulosti sa totiž počas pôstu vajíčka nemohli jesť. Zároveň v období Veľkej noci sliepky znášajú najviac vajíčok. Preto je prirodzené, že nechýbajú ako v pokrmoch, tak aj ako dekorácia či odmena pre šibačov. Malí šibači vo Švédsku sa nevedia dočkať hľadania ukrytých vajíčok pod kríkmi na dvore. Nezabudnite ich však pekne ozdobiť – napríklad vodovými farbami alebo prírodnými farbivami. Užite si zdobenie s celou rodinou. Nápadom sa medze nekladú!



Prírodné farbenie vajíčok



Budete potrebovať:

vajcia

ocot

kuchynský olej

kurkuma = žltá

cibuľové šupky = hnedá

brezové listy = bledozelená

cviklové šupky = hnedočervená

hroznová šťava = fialová

červená kapusta, celé listy = fialová

červená kapusta, krájaná = modrá

cviklová šťava = ružovočervená



Postup:

1. V hrnci vody rozmiešajte pár lyžíc octu (nemá vplyv na chuť vajec) spolu s farbivom a priveďte do varu.

2. Do vody vložte vajcia.

3. Aby ste získali rôzne odtiene a intenzitu farby, experimentujte s množstvom farbiva a dĺžkou varenia. Po zafarbení nechajte vajcia vychladnúť a vyschnúť.

4. Aby boli lesklé, potrite ich olejom.



Tip: Skúste vyrobiť vzorované vajcia. Pred farbením môžete vajce napríklad vložiť do silónovej pančuchy spolu s kvetmi alebo lístkami. Môžete tiež na vajcia natiahnuť gumičky. Napokon skúste nakresliť na vajcia vzory sviečkou alebo voskovkou.



Čo je lepšie ako vajíčko? Sladké vajíčko, o tom niet pochýb. Sladké dobroty sú chutné, ale pestrofarebné cukrovinky poslúžia aj na ozdobu slávnostného stola.



GODIS P?SKKYCKLING, veľkonočné penové cukríky s príchuťou banánu a vanilky, 100 g €0,79.

GODIS CHOKLADÄGG, čokoládové vajíčka plnené krémovým likérom, 200 g €2,19.



IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi vyrábajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí“. Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom a za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má celkom 385 obchodných domov v 48 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privíta 783 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk.