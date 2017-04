Veľká noc je viac než len oslava s množstvom kvetov, odkázal pápež František

VATIKÁN 16. apríla (WebNoviny.sk) - Katolíci musia mať vieru, aby čelili nepriazni osudu, vyhlásil v nedeľu pápež František k desaťtisícom veriacich na Námestí svätého Petra vo Vatikáne počas omše Zmŕtvychvstania Pána, po ktorej predniesol veľkonočné posolstvo Urbi et Orbi (Mestu a svetu).



"V tejto zemi bolesti, tragédií, uprostred toľkých katastrof nám viera vo vzkrieseného Krista dáva zmysel," povedal pápež. Tradične však nekáže počas omše na Veľkonočnú nedeľu. Svoje úvahy odhalí v posolstve Urbi et orbi, poznamenala agentúra AP..





František vo svojom improvizovanom prejave uviedol, že v sobotu telefonoval s istým chorým mužom a povedal mu, že pre jeho chorobu neexistuje "žiadne vysvetlenie". Ale pripomenul mu, že aj Ježiš musel trpieť na kríži.



"Nikto sa nás nepýta, či sme spokojní s tým, čo sa deje na svete. Ste pripravení niesť tento kríž?" pýtal sa pápež. Veľká noc je podľa jeho slov "viac než oslava s množstvom kvetov". Svoj prejav zakončil prosbou: "Keď dnes pôjdete domov, zopakujte si: Kristus vstal z mŕtvych."



Keď František dokončil svoju kázeň, spustil sa silný dážď, poznamenala agentúra DPA. Po omši pápež nasadol do svojho papamobilu a zdravil ľudí na námestí. Potom predniesol svoje veľkonočné posolstvo Urbi et Orbi. Odsúdil sobotňajší bombový útok na konvoj autobusov s evakuantmi čakajúci na vstup do sýrskeho mesta Aleppo, ktorý si vyžiadal 112 mŕtvych.



"Včera došlo k najnovšiemu opovrhnutiahodnému útoku na utekajúcich utečencov," povedal František. Vyzval na mier aj v iných vojnou spustošených krajinách, podporil dialóg vo svojej rodnej Latinskej Amerike, spomenul obete terorizmu, vojny, represívnych režimov, hladomor a vyjadril nesúhlas s nezamestnanosťou mladých ľudí v Európe.