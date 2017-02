Veľká Británia čelí najväčšej hrozbe terorizmu od 70. rokov

LONDÝN 26. februára (WebNoviny.sk) - Británia je vystavená najväčšej hrozbe terorizmu od 70. rokov minulého storočia, keď Írska republikánska armáda (IRA) vykonala sériu bombových útokov. Uviedol to predstaviteľ nového britského úradu, ktorý dohliada na protiteroristickú legislatívu v krajine.



Hrozba útokov inšpirovaných skupinou Islamský štát (IS) pre britské mestá je "nesmierne pretrvávajúce nebezpečenstvo, ktoré nikto z nás nemôže prehliadať", uviedol vedúci nového úradu Max Hill pre dnešné vydanie novín Sunday Telegraph..



Hill zdôraznil, že by bolo nesprávne prirovnávať ideológiu a organizáciu IS a IRA, ktorá využívala násilia pri presadzovaní svojho cieľa ukončiť britskú vládu v Severnom Írsku. Nová hrozba je však závažná a "najmenej taká veľká ako hrozba pre Londýn v 70. rokoch, keď bola IRA aktívna" v Británii.



IRA sa vzdala ozbrojeného boja v mierovej dohode z roku 1998. Pri konflikte, ktorý sa začal koncom 60. rokov, zahynulo vyše 3600 ľudí vrátane viac než 1000 príslušníkov britských bezpečnostných síl.



V Spojenom kráľovstve platí posledné dva roky druhý najvyšší stupeň pohotovosti pred teroristickými útokmi (vážny), ktorý znamená, že útok je podľa úradov veľmi pravdepodobný.