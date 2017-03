Väznica pri Mósule ukrývala masový hrob so stovkami tiel

Masový hrob obsahujúci približne 500 tiel objavili provládne šiitské milície vo väznici Baduš ležiacej severozápadne od irackého mesta Mósul. Iracké....

MÓSUL 11. marca (WebNoviny.sk) - Masový hrob obsahujúci približne 500 tiel objavili provládne šiitské milície vo väznici Baduš ležiacej severozápadne od irackého mesta Mósul. Iracké sily prevzali kontrolu nad väznicou od džihádistov z extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) iba v priebehu uplynulého týždňa.





Islamisti sa zmocnili tohto zariadenia a priľahlej rovnomennej dediny v júni 2014. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že sunnitskí džihádisti tu v tom čase zavraždili vyše 600 šiitských väzňov. Podľa HRW to spĺňa skutkovú podstatu vojnového zločinu a zločinu proti ľudskosti..



Východnú časť Mósulu iracké ozbrojené sily v januári vyhlásili za úplne oslobodenú. Väčšina západného Mósulu je ešte stále ovládaná islamistami, a to napriek tomu, že irackým jednotkám sa v priebehu posledných dvoch týždňov podarilo vybojovať na juhozápadnom okraji mesta niekoľko územných ziskov.



Islamský štát - Dáiš - medzičasom prišiel o väčšinu miest, ktoré obsadil v rokoch 2014-15. Z mesta Mósul vyhlásili džihádisti "kalifát", ktorý zasahoval aj na územie Sýrie.