Vašečka: Informačná vojna patrí medzi top bezpečnostné riziká

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Slovenské spravodajské služby upozorňujú na informačnú vojnu, ktorá prebieha aj na území Slovenska.



Ako povedal v sobotu pre agentúru SITA predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu Vojenského spravodajstva Richard Vašečka (OĽaNO), aj vo verejne dostupných správach Slovenskej informačnej služby (SIS) je uvedené, že informačnú vojnu ako hrozbu vnímajú a aj ju podrobne popisujú. Aj poslanci sa podľa Vašečku o tento problém zaujímajú. "Je to jedna z najvážnejších vecí, ktoré naše spravodajské služby dnes riešia,“ povedal..



Informačná vojna patrí podľa Vašečku medzi top bezpečnostné riziká, ktorým dnes Slovensko čelí. „Preto naše služby tomu venujú primeranú pozornosť. Nie všetkému sa však dá zabrániť. To, že niekto zaplatí web, je legálne. Dá sa to len monitorovať,“ konštatoval s tým, že poslanci dostali informácie o hybridnej vojny dávno pred tým, ako médiá o tom začali informovať.





Podľa člena parlamentného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS Vladimíra Matejičku (Smer-SD) sú naše spravodajské služby v tejto oblasti dobre hodnotené spriatelenými zahraničnými službami.



O premyslenej propagandistickej vojne hovoril na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR aj prezident Andrej Kiska. Podľa jeho slov premyslená stratégia využíva sociálne médiá, polopravdy a zameriava sa na našu slabinu – neschopnosť rýchlo brániť naše hodnoty. Hlava štátu pripomenula, že kremeľskú propagandu pomenoval aj Európsky parlament.



„Informačná vojna je jedným z vážnych ohrození Slovenska, a žiaľ, oficiálne zložky robia veľmi málo, nerobia skoro nič,“ povedal prezident. Ako dodal, sme „terčom, ktorý sa nebráni“. Toto správanie je podľa neho nezodpovedné a pripomenul, že naši susedia z Visegrádskej štvorky robia viac.



Tieto aspekty by podľa prezidenta mala reflektovať aj Bezpečnostná stratégia, ktorú Slovensko teraz aktualizuje. „Očakávam dokument, ktorý bude silno politický a nie neurčito úradnícky. Dokument, v ktorom nebudeme nič zľahčovať, v ktorom sa ukáže pravda, či je u nás ešte dosť politickej sily a odvahy,“ dodal prezident.



