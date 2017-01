Vandeweghová na Australian Open zničila svetovú jednotku

Americká tenistka CoCo Vandeweghová sa postarala o to, že Nemka Angeligue Kerberová neobháji titul vo dvojhre na grandslamových Australian....

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Americká tenistka CoCo Vandeweghová sa postarala o to, že Nemka Angeligue Kerberová neobháji titul vo dvojhre na grandslamových Australian Open v Melbourne. Líderku singlového renkingu WTA v nedeľu v osemfinálovom 4. kole zdolala za 68 minút presvedčivo 6:2, 6:3.



Vandeweghová nastrieľala 6 es proti žiadnemu a na "winnery" dominovala 30:7, urobila len o 5 nevynútených chýb viac (20:15). Na južnej pologuli si už o dve kolá zlepšila osobný rekord z predvlaňajška. Práve v roku 2015 bola vo štvrťfinále Wimbledonu. Poslednou úspešnou obhajkyňou trofeje na AO zostáva od sezóny 2013 Bieloruska Viktoria Azarenková.



Dvadsaťpäťročná 35. žena svetového rebríčka Vandeweghová bude vo štvrťfinále hrať so španielskou úradujúcou víťazkou parížskeho Roland Garros Garbine Muguruzovou-Blancovou, proti ktorej má priaznivú bilanciu 2:1, ale ťahala za kratší koniec pri najčerstvejšej konfrontácii vlani v Cincinnati (6:7 /4/, 2:6). Druhú štvrťfinálovú dvojicu v nedeľu utvorili Američanka Venus Williamsová a Ruska Anastasia Pavľučenkovová. Osemifinále v dolnej polovici žrebu sa uskutočnia v pondelok.



"Toto je moje premiérové víťazstvo nad jednotkou rebríčka, ak sa nemýlim, ťažko to teda nebrať. Necítila som sa na kurte práve najlepšie, ale treba sa premôcť a ísť do toho. Musela som veriť, že mám hru na zdolanie Angelique, podarilo sa mi to," vyhlásila Vandeweghová, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA).







Držiteľka dvoch singlových titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Vandeweghová (Hertogenbosch 2014 aj 2016) teraz má proti členkám Top 10 už deväť víťazstiev, pričom vlani v takýchto konfrontáciách dosiahla pozoruhodnú bilanciu 4:1. Jednotku hierarchie zdolala na druhý pokus, pred troma rokmi v Ríme nestačila na S. Williamsovú.



Do tejto sezóny vstúpila po boku Jacka Socka na Hopmanovom pohári, v Perthe sa prebojovali do finále, podľahli v ňom Francúzom Kristine Mladenovicovej a Richardovi Gasquetovi. Následne sa rozlúčila v osemfinále v Sydney proti čínskej kvalifikantke Tuan Jing-jing. Američanka bola na Majors vo finále mixu na Australian Open aj US Open 2016.



Serena sa môže vrátiť na čelo rebríčka



Zverenkyňa Craiga Kardona Vandeweghová v minulosti už figurovala aj na 29. pozícii v hodnotení dvojhry. Teraz je v online prepočte na 25. mieste.



Vandeweghová sa revanšovala 29-ročnej ľavorukej Kerberovej za nezdary zo Stanfordu 2014 a Wu-chanu 2015. Na tomto podujatí už má na konte aj skalpy dvoch finalistiek z Majors - Talianky Roberty Vinciovej (US Open 2015) a Kanaďanky Eugenie Bouchardovej (Wimbledon 2014), v 2. kole vyradila Francúzku Pauline Parmentierovú.



Torbenom Beltzom trénersky vedená brémska rodáčka s poľskými koreňmi Kerberová sa v úvodných dvoch dueloch potrápila v troch setoch s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou a krajankou Carinou Witthöftovou, potom bola presvedčivejšia proti Češke Kristýne Plíškovej. Vlani sa na AO presadila aj cez jeden mečbal Japonky Misaki Doiovej v 1. kole, medzičasom triumfovala i na newyorských US Open.



Ak na tomto podujatí získa svoj siedmy primát spomenutá Američanka Serena Williamsová, vráti sa k 30. januáru na čelo počítačového poradia pred Kerberovú. Nemka má od prieniku na vrchol zápasovú bilanciu 13:7. Dosiaľ poslednou obhajkyňou trofeje na AO, ktorá na nasledujúcom ročníka zaváhala práve v osemfinále, bola pred desiatimi rokmi Francúzka Amélie Mauresmová, podľahla vtedy Češke Lucii Šafářovej.



Dvojhra žien - 4. kolo (osemfinále):



CoCo Vandeweghová (USA) - Angelique Kerberová (Nem.-1) 6:2, 6:3 za 68 minút