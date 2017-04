Vandák obvinil Matoviča, že ho podviedol. Vyzýva ho na detektor lži

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Pavel Vandák, ktorý odkúpil od Igora Matoviča v roku 2008 podnik Mgr. Igor Matovič – regionPRESS, tvrdí, že Matovič ho podviedol a vyzýva lídra OĽaNO na detektor lži. Ako povedal dnes novinárom, Matoviča sa bál a preto to celé skôr neohlásil na polícii. „Bojím sa ho doteraz,“ vyhlásil. Vandák vyzval Matoviča, aby ho vyzval, aby spolu išli na detektor lži. „Nech sa to ukáže. Čoho sa bojí. Všetkých vyzýva na detektor lži. Ja chcem, aby ma Matovič vyzval na detektor lži,“ zdôraznil.



Následne zopakoval Vandák médiám to, čo tvrdil v roku 2016 pred policajným vyšetrovateľom. Zopakoval dnes, že v roku 2008 podpisoval papiere, ktoré mu dával Matovič bez toho, aby vedel, o čo ide. Pripomenul, že v auguste v roku 2008 ho Matovič zavolal do sídla firmy. Spoločne išli do suterénu budovy k stene s účtovníctvom. Išlo o krabice, kde boli napríklad pokladničné knihy. Matovič mu prikázal, aby jednu z kôp, na ktorej boli krabice, zaniesol do auta Mercedes Vito. Keď všetko povynášal, išli aj s autom do obce Borová, kde to mali vyložiť. Pred obcou Matovič podľa Vandáka prikázal, aby zastavil..



„Doniesol nejakú deku a zakryl s ňou všetko, čo bolo vo Vite tak, aby nebolo vidieť do okien, čo je tam,“ uviedol Vandák. Potom však Matovič podľa neho povedal, že do obce to nemôžu odniesť, pretože babky ešte nespia a vrátili sa do Trnavy. Kľúče od Vita si v noci podľa Vandáka zobral Matovič. Ráno auto na mieste, kde ho zaparkoval, nebolo. „Volal som Matovičovi a vravím mu, že Vito nie je pred barákom. On mi len odsekol, že o to sa nestaraj a ani nečakal, čo mu poviem a vypol telefón,“ povedal Vandák.



Vandák tvrdí, že najprv Matovičovi veril



Neskôr mu mal Matovič zavolať, aby prišiel do Trnavska a spolu išli k notárovi. Matovič Vandákovi podľa jeho výpovede povedal iba to, že bude chodiť vymáhať pohľadávky. U notára Matovič vyťahoval z igelitky papiere, ktoré Vandák podpisoval tam, kde mu Matovič ukázal. Vtedy mu však žiadne papiere nedal, až neskôr. Vandák tvrdí, že vtedy Matovičovi veril, lebo vyrastali spolu od detstva a preto nešípil žiadny podvod. Vandák tvrdil, že na vymáhaní pohľadávok zarobil len niekoľko eur.



Vandák priznáva, že na daňovom úrade klamal. Tvrdí, že Matovič ho upozorňoval, že ho bude kontaktovať daňový úrad a preto sa musí naučiť nejaké veci. „Začal ma poučovať o tom, že som dal účtovníctvo do zberu, že som nemal na neho skladové priestory a tak, že nemám peniaze na skladové priestory. Nikdy som to účtovníctvo nemal,“ povedal Vandák. Zároveň uviedol, že od Matoviča išiel na daňový úrad, kde zamestnankyni, ktorá ho čakala, odovzdal papiere. Tie mal od Matoviča, ale nevie, čo to bolo. Tesne pred záverečnou z daňového úradu išiel s Matovičom do banky, kde podpisoval, čo mu Matovič ukázal. Na druhý deň hneď ráno išli s Matovičom do banky znovu, kde zase niečo Vandák podpísal. Matovič mu zároveň sľúbil doživotnú rentu v jeho firme 1 500 eur. Dovtedy u neho zarábal 28 000 – 30 000 slovenských korún.



Vandák sa stal po podpise zmluvy 14. augusta 2008 majiteľom podniku s účtom, na ktorom bolo viac ako 121 miliónov korún. Vandák však tvrdí, že o tom nevedel a že nikdy toľko peňazí nemal. V tom čase mal navyše zablokované všetky svoje účty pre exekúciu. Vedomosť mal len o pohľadávkach, ktoré chcel vymáhať cez dražobnú a vymáhaciu spoločnosť. Zároveň pred vyšetrovateľom zdôraznil, že neprevzal od Matoviča žiadne účtovníctvo a ani sa nikdy nezaviazal, že mu ho bude opatrovať. „To účtovníctvo skončilo vo Vite a v živote som ho viac nevidel,“ konštatoval. Vandák tvrdí, že podpísal dva výdavkové doklady. Jeden vo výške viac ako 345-tisíc korún z roku 2008 a druhý na 5 000 eur z roku 2009. Vandák mu povedal, že nikdy takými peniazmi nedisponoval. Podpísal len to, čo mu dal Matovič. Vždy mu vraj Matovič zobral telefón. Zároveň uviedol, že podpisoval všetko, čo mu Matovič dal, pretože ten mu za to sľúbil peniaze. „Dôveroval som mu vtedy. Zarábal som u neho peniaze. Bol môj chlebodarca,“ uviedol.



Nevie, prečo si Matovič vybral práve jeho



Vandák nevie, prečo si Matovič vybral práve jeho, keď má mnoho zamestnancov. „On nielenže mňa, ale odžube aj vlastnú mamu. Robí podvod so svojou mamou,“ povedal Vandák v súvislosti s informáciami, že Matovič jazdil so Škodou Fabia spolu s mamou. Zároveň však poznamenal, že Matovič nikdy nejazdil na Fabii, ale Octavii. Na Fabii podľa neho jazdila len Matovičova sestra a jej manžel.



Vandák sa priznal, že ako mladý bol dvakrát trestaný. „Hanbím sa za to,“ uviedol s tým, že jeden trestný čin spáchal s tým, že niekomu z auta vytiahol benzín približne v dnešnej hodnote 100 eur. Druhý trestný čin spáchal tým, že rozbil výklad na obchode potravín. „Matovič vie na každého všetko. Vedel o tom. Nevadilo mu to, keď mi dal 40 000 korún, ktoré som mal rozniesť kolportérom?“ pýtal sa Vandák. Tvrdil, že peniaze dával kolportérom bez akéhokoľvek dokladu.



Predseda vlády SR Robert Fico 5. februára 2016 obvinil predsedu OĽaNO Igora Matoviča, že v roku 2008 fiktívne previedol svoju firmu regionPress na bieleho koňa, prepral 122 miliónov korún a zlikvidoval účtovníctvo firmy za roky 1997 až 2008, aby zabránil kontrole daňového úradu. Matovič podľa predsedu vlády 14. augusta 2008, deň pred plánovanou kontrolou daňového úradu, predal svoju firmu bielemu koňovi, Pavlovi Vandákovi, za 122 miliónov korún. V ten istý deň mala byť suma vo výške 121 miliónov korún vyplatená z firemného účtu na súkromný účet Igora Matoviča, zvyšný milión mal dostať v hotovosti. V rámci fiktívneho prevodu podľa premiéra Matovič odovzdal Vandákovi celé účtovníctvo firmy za dobu jej existencie, teda roky 1997 až 2008. Celé účtovníctvo regionPressu podľa Fica skončilo v zbere, Vandák to povedal daňovému úradu. Podľa premiéra Matovič 10. októbra 2008, teda dva mesiace po prevode firmy, od zmluvy o predaji odstúpil.



Na detektore lži bol ako jediný politik



Matovič pre agentúru SITA dnes povedal, že na detektore lži bol ako jediný politik a rovno dvakrát. „Jedna z otázok bola, či som podviedol štát pri dovoze rotačky a prešiel som. Po druhom detektore som sľúbil, že na ďalší pôjdem až potom, ako ho konečne absolvuje Robert Fico s otázkami, ktoré som mu verejne položil a za čo som mu sľúbil odškodné 500-tisíc eur. Takže poďme pekne po poriadku - teraz Robert Fico a potom pôjdem opäť ja a zodpoviem akúkoľvek otázku, aj Vandákovi,“ vyhlásil Matovič, ktorý tvrdí, že Pavla Vandáka vždy bral ako blízkeho kamaráta.



„Keďže žil v rodine ťažkého alkoholika, naša rodina sa mu snažila vždy len a len pomáhať. Aj preto som mu nakoniec bol ochotný pomôcť odpredajom mojich pohľadávok, keďže o ich vymáhanie javil dlhodobý záujem,“ uviedol líder OĽaNO s tým, že dnes je zhrozený z toho, že peniaze naozaj dokážu divy. „Vandák sa po svojom falošnom svedectve pred voľbami, ktoré dnes ako cez kopirák vlastne len zopakoval, záhadne zbavil všetkých svojich dlhov a po dnešnom výkone to už vyzerá na vilu na Belize. To, že Vandák klamal, keď tvrdil, že mi nadŕžali v banke, u notára, aj na daňovom úrade, vyvrátili počas vyšetrovania všetci spomínaní. To je dostatočným dôkazom, že ide o účelové rozprávky Smeru,“ povedal Matovič.



Líder OĽaNO zároveň zdôraznil, že z rotačky zaplatil ešte vyššiu daň ako mu pôvodne daňový úrad vymeral, len o rok neskôr, a odobrilo mu to aj Počiatkovo aj Miklošovo ministerstvo financií. „Spochybňujú množstvo kilometrov na Fabii, čím som mal okradnúť štát o 12-tisíc eur pri 500 miliónoch korún, ktoré som na daniach a odvodoch zaplatil. Smiešne a neuveriteľné zároveň, akú nadprácu a zneužívanie polície dokáže páchať Smer pre 12-tisíc eur vraj nezaplatenej dane spred 13 rokov. Niečo veľké zrejme treba prekryť, alebo súrne potrebujú vymyslieť alibi, aby mi mohli vziať mandát,“ vyhlásil Matovič s tým, že keď Vandák tvrdí, že sa ho bojí, tak by ho chcel na niečo upozorniť. „Ľudia, ktorým teraz za judášsky groš slúži, sú ho schopní ako nepohodlného svedka po použití bez akýchkoľvek problémov navždy "znezvestniť". Preto by som bol na jeho mieste veľmi opatrný, lebo skorumpovaná mafia, ktorá nám vládne, cíti, že žúrka za peniaze ľudí sa blíži ku koncu a nezastavia sa pred ničím,“ dodal.



