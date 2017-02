Valentín s dúškom exotiky

Foto: Mattoni

Sviatok zamilovaných sa väčšinou spája s romantickou večerou pri sviečkach či s relaxačným pobytom s partnerom. Čo tak tento rok poňať sviatok zaľúbených trošku hravejšie? Na to, aby ste si pripomenuli najkrajšie chvíle v spoločnosti vášho partnera, nemusíte cestovať alebo pripravovať honosnú večeru. Buďte originálni a darujte si navzájom deň plný exotiky, vášne a pozitívnej energie! Vzrušujúce príchute maliny, granátového jablka a grapefuitu ochutených minerálnych vôd Mattoni vám pripomenú tie najkrajšie zážitky a zároveň vo vás prebudia rozkoš. Nemusíte kupovať drahé darčeky v podobe šperkov, vychutnajte si spoločnosť najdôležitejšieho človeka a venujte sa len jemu. Zabudnite na pracovné povinnosti a užite si prítomnosť jeden druhého. Rozmiestnite po obývačke sviečky a spomínajte na vaše najkrajšie spoločné chvíle. Určite medzi ne patria aj spomienky na hrejivé lúče, či chvíle strávené na pláži pod palmou. Minerálne vody Mattoni ochutené vám pripomenú chuť tej pravej exotiky.Valentín v pracovný deň. Obávate sa večernej únavy po ťažkom dni v práci? Siahnite po ochutenej minerálnej vode Mattoni s príchuťou grapefruitu, ktorá zaženie vyčerpanie a dodá vám energiu na celý večer.Granátové jablko je od dávnych čias považované za symbol rozkoše. Viete, že vydolovať červené jadierka z tvrdého obalu si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. S Mattoni s príchuťou granátového jablka sa zasmejete nad chvíľami, kedy trpezlivosť vo vašom vzťahu ruže priniesla.Maliny evokujú vášeň a túžbu. Do minerálnej vody Mattoni s príchuťou malín sa zamiluje naozaj každý.,,To pravé malinové" by nemalo chýbať hlavne na Valentína.Nebojte sa experimentovania, siahnite po chutnom nealkoholickom drinku, ktorý dokonale podčiarkne láskyplnú atmosféru. Inšpirujte sa tipom na netradičný miešaný drink, ktorý sa stal minulý rok najlepším nealkoholickým drinkom na majstrovstvách sveta Mattoni Grand Drink 2016. Prekvapte svoju polovičku a pripravte nápoj so surovín, ktoré sú považované za afrodiziakum.• 5 cl 100% mrkvovej a jablčnej šťavy• 1 cl posilňujúceho nápoja zo zázvoru a citrónovej trávy• 1 cl anízového sirupu• 0,5 cl čerstvej citrónovej šťavy• 25 g čerstvého feniklu• 10 cl perlivej minerálnej vody MATTONIAko dekoráciu využite mrkvu, aníz, fenikel, bielu reďkovku a červenú repu.