Väčšina Slovákov chce svoje bývanie aj vlastniť, pätina dospelých však býva stále u rodičov alebo blízkych

V skutočnosti však vlastní alebo spoluvlastní svoje bývanie len 65 % z nich. Pätina dospelých opýtaných býva stále u rodičov alebo rodinných blízkych..



Vyplýva to z kvantitatívneho prieskumu Poštovej banky od agentúry 2muse na vzorke 510 respondentov z konca februára tohto roka. Poštová banka jeho výsledky odprezentovala na pondelkovej tlačovej konferencii.



Pozostatok minulého režimu



Vysoký podiel osobného vlastníctva v bývaní na Slovensku je podľa vyjadrení Poštovej banky pozostatkom minulého režimu, po ktorom mnoho bytov prešlo do vlastníctva ich nájomníkov.





V súčasnosti je vlastnenie nehnuteľnosti typické najmä pre stred a východ Slovenska, na druhej strane prenájom funguje viac vo väčších obciach a mestách. No aj v tých najväčších, nad 100 tisíc obyvateľov, dosahuje len 17 %.





Z prieskumu ďalej vyplynulo, že tí, ktorí si kúpu financovali svojpomocne, najčastejšie využili úver na bývanie, a to až v 71 % prípadov. Vďaka stavebnému úveru nadobudlo bývanie 22 % opýtaných. S pomocou pôžičky od známych získalo bývanie 14 % Slovákov.



Dostupnejšie sú skôr byty



Z hľadiska dostupnosti Slováci bývajú podľa vyjadrení Poštovej banky skôr v bytoch ako v domoch. Vo väčších mestách je bývanie v domoch skôr výnimočné, funguje skôr mimo miest. Dôvodom je podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej celková cena nehnuteľnosti. Lebo z relatívneho hľadiska je podľa nej štvorcový meter v malom byte najdrahší.



Aj počas roka 2017 budú ceny nehnuteľností podľa Glasovej rásť, ale zrejme o niečo pomalšie. “Ekonomický vývoj a stále nízke úrokové sadzby budú však aj naďalej vytvárať priaznivé podmienky pre dopyt po nehnuteľnostiach,” dodala Glasová.



Aj preto sa rozhodla Poštová banka vstúpiť na trh hypotekárneho bankovníctva. Začína ponúkať úvery na bývanie v rámci takzvanej offsetovej hypotéky. Ide o spojenie sporenia a úveru na bývanie. Princípom takejto hypotéky je, že peniaze, ktoré má klient na účte v banke ako úspory, znižujú istinu úveru, z ktorej sa počíta úrok. Teda platí, čím má klient vyššie úspory, tým viac môže ušetriť na úrokovej sadzbe.