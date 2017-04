Väčšina Rusov si myslí, že Lenin zohral v dejinách pozitívnu rolu

MOSKVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Omnoho viac Rusov má pozitívny pohľad na vodcu boľševickej revolúcie Vladimira Lenina, než tomu bolo pred desiatimi rokmi. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Levada 31. marca až 3. apríla na vzorke 1600 dospelých respondentov po celej krajine. Informovala o tom stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Výsledky prieskumu, ktoré agentúra zverejnila v stredu, ukázali, že 56 percent Rusov sa domnieva, že Lenin zohral pozitívnu rolu v dejinách ich krajiny, zatiaľ čo 22 percent vníma jeho pôsobenie negatívne. V roku 2006 sa jeho pozitívne zhodnotenie pohybovalo na úrovni 40 percent, kým Lenina za negatívnu postavu označilo 36 percent ľudí..



Tento rok uplynie 100 rokov od boľševickej revolúcie v Rusku, po ktorej nasledoval v roku 1922 vznik Sovietskeho zväzu. ZSSR sa rozpadol v roku 1991, pripomína RFE/RL.



Zabalzamované telo Lenina, ktorý zomrel v roku 1924, je stále vystavené v mauzóleu na Červenom námestí v Moskve. Na otázku, čo si myslia o návrhu na odstránenie jeho ostatkov, 58 percent respondentov odpovedalo, že Lenin by mal byť pochovaný, a 31 percent opýtaných uviedlo, že by mal zostať v mauzóleu, uvádza ďalej Levada.