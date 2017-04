VÚB má najlepšie hypotéky aj v roku 2017



VÚB potvrdila svoju stabilnú pozíciu jednotky na slovenskom hypotekárnom trhu. „Víťazstvo v kategóriách Hypotéka roka a Refinančná hypotéka roka sme získali už po druhýkrát. Sme veľmi hrdí, že naše hypoúvery sa dlhodobo tešia uznaniu od klientov aj od odbornej verejnosti. Osobitne sa tešíme špeciálnej cene Trendu,“ uviedla Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. Ako ďalej vysvetľuje, VÚB ju získala za to, že sa v jesennej kampani pokúšala presviedčať ľudí, aby v dobrých časoch nízkych úrokových sadzieb volili dlhšie fixácie a zaistili si tak nižšie splátky na dlhšiu dobu.



Po hypotekárnej vlne nízkych úrokov v minulom roku VÚB aj v 2017 prináša bezkonkurenčné podmienky pre záujemcov o úvery na bývanie. Od začiatku roka ponúka hypotéku s fantastickým úrokom 1,39% s fixáciou na 3, ale aj na 4 roky a navyše garantuje, že ak ešte do konca roka zníži úroky, znížiť si ich môžu aj klienti. Zníženie je bezplatné, stačí si oň len požiadať. Táto ponuka platí pre klasické hypoúvery na bývanie aj pre refinančné hypotéky. Podmienky VÚB sú veľmi výhodné aj pri dlhších fixáciách. Obľúbený je tiež úrok 1,49% s fixáciou na 5 rokov. Pritom klienti neplatia poplatok za poskytnutie hypotéky a banka im tiež preplatí náklady za znalecký posudok až do výšky 150 eur v prípade splnenia podmienok. .