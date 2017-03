VIA IURIS spustila online podpisovú akciu na podporu zrušenia Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Organizácia VIA IURIS v pondelok spustila internetovú stránku www.somza.to, cez ktorú môže verejnosť podporiť zrušenie Mečiarových amnestií.



Treba vyplniť tri údaje .



Ako agentúru SITA informoval Juraj Rizman z oddelenia kampaní a komunikácie VIA IURIS, po skupine právnikov a advokátov a osobností kultúrneho a spoločenského života majú už aj občania SR nástroj, prostredníctvom ktorého môžu apelovať na poslancov NR SR, aby prijali ústavný zákon na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom.









„Mečiarove amnestie sú najvýraznejším symbolom nespravodlivosti na Slovensku. Sú hrubým zneužitím práva štátnou mocou. Amnestiami si štátna moc zaručila beztrestnosť za skutky, z ktorých bola podozrivá. Ak novodobé dejiny Slovenska vyrástli na takejto právnej kultúre, nemôžeme sa čudovať, že ani dnes ľudia na Slovensku neveria v spravodlivosť a vymožiteľnosť práva," uviedla programová riaditeľka VIA IURIS Zuzana Čaputová s tým, že podporou tejto výzvy môžu občania vyjadriť svoj postoj a apelovať na poslancov NR SR.



"Na marcovej schôdzi to bude práve na poslancoch parlamentu, či amnestie zrušia, alebo ich naďalej každým dňom tolerovania budú potvrdzovať v platnosti," dodala.









Občania môžu online podpisovú akciu podporiť kliknutím na web www.somza.to a vyplnením troch údajov – mena, priezviska a e-mailovej adresy. Organizácia VIA IURIS sa zaviazala, že o všetkých vyzbieraných podpisoch bude informovať poslancov NR SR, ktorí by o zrušení Mečiarových amnestií mali rozhodovať na schôdzi NR SR, ktorá sa začína 21. marca.



Zrušiť amnestie chcú aj osobnosti



Otázka zrušenia Mečiarových amnestií sa opäť otvorila po smrti prezidenta Michala Kováča v októbri 2016. Za zrušenie amnestií sa vyjadrili bývalí sudcovia Ústavného súdu SR Juraj Babjak, Ján Luby a Viera Mrázová, exsudca ústavného súdu a bývalý sudca Súdneho dvora EÚ Ján Klučka, bývalý sudca Ústavného súdu SR a súčasný sudca Súdneho dvora EÚ Daniel Šváby, bývalý predseda Ústavného súdu SR a bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák, ako aj bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR Peter Kresák.



Vyhlásenie za zrušenie amnestií podpísali aj viacerí súčasní sudcovia Najvyššieho súdu SR - Elena Berthotyová, Dušan Čimo, Rudolf Čirč, Zuzana Ďurišová, Miroslav Gavalec, Juraj Kliment, Peter Paluda a Peter Szabo, ale aj bývalý poslanec a exminister spravodlivosti a vnútra Daniel Lipšic a viacerí odborníci na právo z akademickej obce.









Za zrušenie amnestií sa prihovorili aj osobnosti kultúrneho, spoločenského a športového života, ako napríklad herečky Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, tréner Novaka Đokovića Marián Vajda, speváčka Jana Kirschner, hokejisti Peter Šťastný a Michal Handzuš, šéf činohry SND Roman Polák, rektor UK Karol Mičieta, humorista Milan Lasica, zakladateľ VPN Fedor Gál, ale aj kazateľ Daniel Pastirčák, spisovatelia Tomáš Janovic, Daniel Hevier, signatár Charty 77 Marian Zajíček, riaditeľ Martinusu Michal Meško, profesorka a expremiérka Iveta Radičová, zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš či politológ Grigorij Mesežnikov



V prieskume agentúry FOCUS, o ktorom informovali 1. marca, je 63 percent respondentov za zrušenie amnestií. O možnosti zrušenia amnestií sa začína hovoriť aj v strane Smer-SD, ktorá podľa svojich vyjadrení Mečiarove amnestie považovala za morálny suterén, ale zároveň za nezrušiteľné.