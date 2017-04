VIA IURIS privítala Uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií, parlament urobil historický významný krok

Organizácia VIA IURIS, ktorá zastrešila online podpisovú akciu www.somza.to, privítala dnešné prijatie Uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky....

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Organizácia VIA IURIS, ktorá zastrešila online podpisovú akciu www.somza.to, privítala dnešné prijatie Uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) o zrušení Mečiarových amnestií.



Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca VIA IURIS Juraj Rizman, aj napriek tomu, že rozhodnutie parlamentu je iba prvým krokom a zrušenie amnestií ešte stále môže zablokovať Ústavný súd SR, je VIA IURIS presvedčená, že poslanci spravili historicky významný krok a vyslali verejnosti pozitívny signál, potrebný pre nastolenie spravodlivosti..





K rozhodnutiu prispeli občania



Podľa výkonného riaditeľa VIA IURIS Milana Šagáta je zrušenie Mečiarových amnestií na pôde NR SR historická udalosť. “Je to významný signál nielen pre nastolenie spravodlivosti a vysporiadanie sa s minulosťou, ale aj pre našu budúcnosť. Znamená, že politici si nemôžu sami pre seba zabezpečiť beztrestnosť. Nemáme žiadnu pochybnosť o tom, že k tomuto historickému rozhodnutiu parlamentu prispeli veľkou mierou aktívni občania a ich mobilizácia. Je dôležité, že ľudia nerezignovali a vyslali jasný signál, že napriek rokom, ktoré od udelenia amnestií ubehli, netolerujú nespravodlivosť. Teraz budeme pozorne sledovať, ako sa so svojou historickou úlohou vysporiada ústavný súd,“ uviedol Šagát.



VIA IURIS pred začiatkom schôdze parlamentu 21. marca priniesla do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky krabice s vyzbieranými podpismi ľudí, ktorí cez online podpisovú akciu www.somza.to vyjadrili súhlas so zrušením Mečiarových amnestií. Počas akcie od jej spustenia od 6. marca ju podporilo 76 831 občanov SR.



Uznesenie schválilo 129 poslancov



Uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií dnes poslanci schválili 129 hlasmi. Proti bola Natália Grausová z ĽSNS a Peter Marček sa zdržal hlasovania. Na hlasovaní neboli prítomní poslanci Dušan Muňko, Miroslav Číž, Robert Madej, Ján Podmanický (všetci Smer-SD) a Anton Hrnko a Eva Antošová z SNS. Poslanci za SaS, OĽaNO-NOVA, Sme rodina a nezaradení hlasovali za uznesenie. Klub ĽSNS vôbec nehlasoval s výnimkou Grausovej. V pléne národnej rady boli počas hlasovania aj premiér Robert Fico a väčšina ministrov.



Parlament o uznesení rokoval po tom, čo prezident Andrej Kiska 3. apríla podpísal novelu Ústavy SR, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií a milosti udelenej Michalovi Kováčovi ml., a tiež novelu zákona o ústavnom súde, ktorá na schválené zmeny ústavy nadväzuje. Obe novely sú zverejnené v Zbierke zákonov.



, ,