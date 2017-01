VEĽKOLEPÝ



Týmto slovom by sme mohli charakterizovať prvý film roka 2017 – Veľký čínsky múr – ktorý CinemArt SK prináša do slovenských kín už 5. januára. Veľkoleposť najväčšej stavby sveta umocňuje legendárny režisér Čang Yimou, ktorý s pomocou Matta Damona natočil veľkolepé dobrodružné fantasy, v ktorom nepôjde o nič menšie, než o záchranu ľudskej civilizácie.



Hollywoodska superstar hrá vo Veľkom čínskom múre súbojmi zoceleného žoldniera Williama Garina, ktorý prišiel na Ďaleký východ získať tajomstvo strelného prachu. V mimoriadne nebezpečnej misii sa Garin nedokázal ubrániť obrovskej presile bojovníkov tajného zoskupenia. Ich prvotnou úlohou je ochrana masívneho a zdanlivo nekonečného múru, pri pohľade na ktorý by Garinovi a jeho priateľovi Pero Tovarovi (Pedro Pascal) spadla sánka, keby im nehrozila poprava. K nej však nedôjde, na múr zaútočí armáda monštier a pomoc skvelých vojakov sa ich väzniteľom hodí. Ťažko ale povedať, či si zoči-voči valiacim sa nemilosrdným monštrám nemali radšej vybrať tú popravu...



Veľký čínsky múr je historicky najväčší film, ktorý sa natáčal na území najľudnatejšej krajiny na svete. Jeho producenti aj preto nechceli nič ponechať náhode a dali dokopy výnimočnú zostavu, v ktorej figuruje hneď 25 držiteľov Oscarov. Veľkoleposť filmu tiež zaručuje jeho režisér Čang Yimou, ktorý okrem fantastických filmov Hrdina a Klan lietajúcich dýk režíroval aj slávnostné otvorenie olympijských hier v Pekingu.